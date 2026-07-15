A Santa Croce arriva il nuovo scuolabus elettrico per gli studenti

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Un nuovo investimento per la scuola, la mobilità sostenibile e il futuro della comunità. Il Comune di Santa Croce Camerina ha consegnato il nuovo scuolabus elettrico destinato al servizio di trasporto degli studenti, un mezzo moderno che entrerà in funzione con l’avvio del prossimo anno scolastico.

Un intervento che conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le famiglie e verso il miglioramento dei servizi pubblici, con l’obiettivo di garantire agli studenti un trasporto più sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Un mezzo da 20 posti al servizio degli studenti

Il nuovo scuolabus dispone di 20 posti ed è stato progettato per offrire maggiore comfort e sicurezza durante gli spostamenti quotidiani degli alunni.

Il mezzo sarà operativo da settembre e andrà a rafforzare il servizio di trasporto scolastico comunale, mettendo a disposizione delle famiglie un veicolo di nuova generazione capace di rispondere alle esigenze della comunità scolastica.

La consegna è stata accolta dal sindaco Peppe Dimartino e dalla Giunta comunale, che hanno sottolineato il valore strategico dell’investimento per il territorio.

Un finanziamento regionale da 75 mila euro

L’acquisto dello scuolabus elettrico è stato possibile grazie a un finanziamento di 75 mila euro ottenuto dal Comune di Santa Croce Camerina e concesso dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione nell’ambito delle misure dedicate all’innovazione e alla sostenibilità dei servizi scolastici.

Un contributo che ha permesso all’Ente di dotarsi di un mezzo all’avanguardia, coniugando esigenze pratiche e attenzione alle tematiche ambientali.

Sicurezza, innovazione e rispetto dell’ambiente

Il nuovo scuolabus rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di modernizzazione dei servizi comunali.

La scelta di un mezzo elettrico consente infatti di ridurre l’impatto ambientale del trasporto scolastico, contribuendo alla diminuzione delle emissioni e promuovendo una mobilità più sostenibile.

Ma il progetto guarda anche alla sicurezza: il nuovo veicolo garantirà standard più elevati per gli studenti e un servizio più adeguato alle necessità delle famiglie.

Dimartino: “Investiamo sui giovani e sulla qualità dei servizi”

“Con la consegna di questo nuovo scuolabus elettrico – dichiara il sindaco Peppe Dimartino – continuiamo a investire sui nostri giovani e sulla qualità dei servizi offerti alle famiglie”.

Il mezzo sarà quindi operativo con l’inizio del prossimo anno scolastico.

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