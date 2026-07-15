Tre opere per difendere Pozzallo dal rischio idrogeologico: dal Ministero 2,5 milioni

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La città di Pozzallo rafforza il proprio piano di difesa del territorio con un nuovo importante finanziamento destinato alla prevenzione del dissesto idrogeologico. La Giunta Municipale ha infatti preso atto del contributo concesso dal Ministero dell’Interno per un importo complessivo di 2 milioni e 500 mila euro e ha dato mandato al settore Lavori Pubblici di avviare l’iter necessario alla realizzazione degli interventi.

Le risorse saranno utilizzate per tre opere strategiche di mitigazione ambientale e messa in sicurezza di alcune aree del territorio comunale, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati agli eventi meteorologici estremi e garantire maggiore protezione a cittadini e infrastrutture.

Tre interventi per proteggere le zone più vulnerabili

Il finanziamento ministeriale sarà suddiviso in tre interventi principali. Il primo riguarda la messa in sicurezza di via Rosario Livatino, per un importo di 900 mila euro, un’opera pensata per migliorare la stabilità dell’area e prevenire criticità legate al rischio idrogeologico.

Un secondo intervento interesserà contrada Inchiudenda, anche in questo caso con una dotazione economica di 900 mila euro, per affrontare le problematiche legate alla sicurezza del territorio e alla corretta gestione delle acque.

Il terzo progetto riguarderà invece via Luciano Sortino e le aree limitrofe, con un investimento di 700 mila euro, completando così un piano di interventi diffusi su diverse zone della città.

L’impegno del Comune contro il rischio idrogeologico

Il nuovo finanziamento si inserisce in un percorso già avviato dall’Amministrazione comunale di Pozzallo per la tutela del territorio. Negli ultimi anni, infatti, il Comune ha ottenuto ulteriori risorse per circa 6 milioni di euro, destinate alla realizzazione di opere di prevenzione e messa in sicurezza.

Alcuni interventi risultano già completati, mentre altri sono ancora in fase di esecuzione, con l’obiettivo di costruire nel tempo una rete di protezione più efficace contro gli effetti degli eventi climatici sempre più frequenti e intensi.

Ammatuna: “Garantire sicurezza a persone e cose”

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha sottolineato il valore strategico degli interventi finanziati, evidenziando la necessità di continuare a investire sulla prevenzione.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale – ha dichiarato il primo cittadino – che ha già ottenuto negli anni scorsi altri 6 milioni di euro per opere già terminate e altre ancora in corso per la salvaguardia e la difesa del territorio”.

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