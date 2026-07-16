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A Comiso nuovo volo diretto per Milano Malpensa: ecco quando partirà
16 Lug 2026 10:40
Nuova importante apertura per l’aeroporto di Comiso. Wizz Air, seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato, e SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, annunciano il nuovo collegamento diretto tra Comiso e Milano Malpensa, operativo dal 27 ottobre 2026.
La nuova rotta rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita della compagnia nella Sicilia orientale e rafforza il ruolo dello scalo ibleo come infrastruttura sempre più centrale per la mobilità del territorio.
Comiso-Milano Malpensa: tre voli a settimana per il Nord Italia
Il collegamento sarà attivo tre giorni alla settimana, ogni martedì, giovedì e sabato, offrendo ai passeggeri una nuova possibilità di viaggio diretto tra il Sud-Est siciliano e la Lombardia.
I biglietti sono già disponibili attraverso il sito ufficiale di Wizz Air e l’app della compagnia, con tariffe promozionali a partire da 19,99 euro.
La nuova tratta risponde alle esigenze di migliaia di viaggiatori che ogni anno si spostano tra Sicilia e Nord Italia per motivi di lavoro, studio, turismo e per raggiungere familiari e amici.
Dopo Katowice e Tirana cresce la presenza di Wizz Air a Comiso
L’annuncio arriva a pochi giorni dall’avvio del collegamento internazionale tra Comiso e Katowice e conferma il rafforzamento della presenza di Wizz Air sullo scalo ibleo.
Dopo la rotta già attiva verso Tirana e il nuovo collegamento con la Polonia, la compagnia amplia il proprio network con una tratta nazionale strategica, capace di avvicinare ulteriormente la Sicilia orientale a una delle aree economicamente più dinamiche d’Italia.
La nuova connessione con Milano Malpensa rappresenta infatti un’opportunità importante non soltanto per i residenti, ma anche per il sistema turistico del territorio ibleo.
Più collegamenti per valorizzare il territorio ibleo
Il nuovo volo punta anche a favorire l’arrivo di visitatori provenienti dal Nord Italia, rendendo più semplice raggiungere le città barocche del Val di Noto, le coste ragusane e le numerose attrazioni culturali e paesaggistiche della provincia.
La tratta Comiso-Milano Malpensa si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo della connettività della Sicilia orientale, con Wizz Air impegnata a potenziare la propria presenza sia sull’aeroporto di Catania sia su quello di Comiso.
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