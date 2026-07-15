Ragusa Ibla capitale del formaggio: arriva WE-CHEESE 2026, quattro giorni dedicati al Ragusano DOP

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Ragusa Ibla si prepara a diventare la capitale siciliana dei sapori caseari con la seconda edizione di “WE-CHEESE – Il Ragusano DOP e i formaggi iblei”, in programma dal 23 al 26 luglio nella suggestiva cornice barocca del quartiere storico ragusano.

Un appuntamento che punta a valorizzare una delle eccellenze più identitarie del territorio ibleo, il Ragusano DOP, insieme alle altre produzioni lattiero-casearie locali, attraverso un viaggio tra degustazioni, cultura, tradizione e innovazione.

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Centro Commerciale Naturale “Antica Ibla” in collaborazione con il Comune di Ragusa, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la Camera di Commercio del Sud Est, il Consorzio di Tutela del Ragusano DOP, il CoRFiLaC e ONAF.

Un evento che celebra Ragusa “Città del Formaggio 2026”

La nuova edizione di WE-CHEESE assume un significato ancora più speciale dopo il prestigioso riconoscimento assegnato dall’ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, che ha proclamato Ragusa “Città del Formaggio 2026”.

Un titolo che conferma il valore della tradizione casearia iblea e il ruolo del territorio nella promozione della cultura del formaggio italiano di qualità.

Per quattro giornate Ragusa Ibla diventerà quindi un grande laboratorio del gusto, capace di raccontare attraverso i prodotti locali la storia, il lavoro e la passione degli allevatori e dei produttori.

Degustazioni, chef e laboratori: un percorso tra sapori e conoscenza

WE-CHEESE non sarà una semplice rassegna gastronomica, ma un vero e proprio percorso sensoriale diffuso tra le vie e gli angoli più suggestivi di Ibla.

Protagonisti saranno il Caciocavallo Ragusano DOP, la provola, la ricotta, la mozzarella e molte altre eccellenze del territorio, raccontate attraverso degustazioni guidate, abbinamenti gastronomici e momenti di approfondimento con esperti del settore.

Il programma prevede anche talk dedicati alla cultura casearia, demo-cooking con chef e pasticceri dell’APCI, laboratori didattici rivolti a famiglie e bambini e proposte gastronomiche nei ristoranti aderenti alla manifestazione.

Un’offerta pensata per coinvolgere residenti, turisti e appassionati, creando un’esperienza capace di unire gusto, conoscenza e scoperta del territorio.

Il programma ufficiale sarà presentato al Comune di Ragusa

Tutti i dettagli della seconda edizione saranno illustrati durante la conferenza stampa in programma lunedì 20 luglio alle ore 11.30 nella Sala Giunta del Comune di Ragusa.

Alla presentazione saranno presenti il sindaco Peppe Cassì, l’assessora comunale allo sviluppo economico Catia Pasta, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, il capo area Attività Promozionale della Camera di Commercio del Sud Est Giovanna Licitra, il direttore del Consorzio di Tutela del Ragusano DOP Enzo Cavallo, la responsabile del settore Progetti di ricerca del CoRFiLaC Margherita Caccamo e il presidente del Centro Commerciale Naturale Antica Ibla Daniele La Rosa.

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