Allerta rossa per il caldo: Frasca chiede misure urgenti per gli animali a Modica. “Si segua l’esempio di Ragusa”

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Con l’allerta rossa per ondate di calore diramata dalla Protezione civile anche per la provincia di Ragusa, torna al centro dell’attenzione il tema della tutela degli animali durante le giornate caratterizzate da temperature estreme.

Per questo la consigliera comunale di Siamo Modica, Elena Frasca, ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco e all’assessore competente, chiedendo l’adozione immediata di misure straordinarie per proteggere gli animali presenti sul territorio comunale.

Secondo Frasca, di fronte a un’emergenza climatica di questa portata, “prendersi cura degli animali rappresenta un obbligo etico oltre che giuridico”, considerato che le temperature elevate possono mettere seriamente a rischio il loro benessere e la loro stessa sopravvivenza.

La consigliera ritiene che le ordinanze già in vigore non siano sufficienti ad affrontare l’attuale situazione e invita l’Amministrazione a seguire l’esempio di altri Comuni siciliani, tra cui Ragusa, che hanno già adottato specifici provvedimenti per fronteggiare l’ondata di caldo.

Nell’interrogazione vengono avanzate richieste precise. Tra queste il divieto di lasciare cani, gatti e altri animali d’affezione su balconi, terrazze o in spazi esposti al sole durante le ore più calde della giornata, così come all’interno delle automobili o in gabbie sotto il sole. Viene inoltre chiesto di garantire sempre acqua fresca, zone d’ombra e di evitare che gli animali restino legati con catene.

Particolare attenzione è rivolta anche al Rifugio di contrada Aguglie, conosciuto come “Rifugio di Giulia”. Frasca ricorda il sopralluogo effettuato lo scorso 1° luglio insieme all’assessore Cannizzaro e sollecita la realizzazione degli interventi già annunciati, tra cui l’installazione di teli ombreggianti, il potenziamento della disponibilità idrica e operazioni straordinarie di pulizia e disinfestazione.

L’interrogazione riguarda anche la tutela dei cavalli e degli equidi impiegati nel trasporto con mezzi a trazione animale e nelle attività ludico-sportive, chiedendo limitazioni nelle ore di maggiore calura per evitare condizioni di stress e sofferenza.

Infine, la consigliera propone il ripristino della funzionalità della fontana “Cellini” e di quella ai piedi della Madonnina in piazza Corrado Rizzone, affinché possano rappresentare punti di ristoro anche per gli animali liberi presenti in città. Lancia inoltre un appello ai titolari di bar, ristoranti, farmacie, attività commerciali e strutture ricettive affinché mettano a disposizione ciotole d’acqua all’esterno dei locali e consentano, nel rispetto delle norme, l’accesso agli animali insieme ai loro proprietari.

“Confido in un riscontro tempestivo da parte dell’Amministrazione – conclude Frasca – perché davanti all’emergenza climatica la tutela degli animali è un dovere civico che riguarda tutta la comunità.”

© Riproduzione riservata