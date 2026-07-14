Muore a 62 anni Maurizio Ganguzzi: la Polizia Locale di Ragusa in lutto

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Ragusa si risveglia con una nuova ferita. La settimana si apre con una notizia dolorosa per il Corpo di Polizia Locale e per l’intera comunità cittadina: è morto Maurizio Ganguzzi, 62 anni, agente della Polizia Locale di Ragusa, uomo conosciuto e stimato per il suo impegno professionale e per la sua presenza nella vita quotidiana della città.

Una scomparsa che ha suscitato profonda commozione tra colleghi, amici e cittadini, lasciando un grande vuoto soprattutto nella famiglia dell’agente, la moglie e i due figli, ai quali in queste ore stanno arrivando numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà.

Il cordoglio del sindaco Cassì e dell’Amministrazione comunale

A esprimere il dolore della città è stato il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che ha affidato a un messaggio pubblico il sentimento di vicinanza dell’Amministrazione.

“La settimana purtroppo si apre con una triste notizia per il nostro Corpo di Polizia Locale e per tutta la famiglia comunale. Agli affetti dell’agente Ganguzzi va l’abbraccio dell’Amministrazione comunale e della città. La comunità ragusana è nuovamente colpita da un lutto che lascia sgomenti e addolorati”, ha dichiarato il primo cittadino.

Parole che restituiscono il valore umano e professionale di una figura che per anni ha rappresentato un punto di riferimento nel servizio alla collettività.

I funerali nella chiesa di San Pio X

L’ultimo saluto a Maurizio Ganguzzi si terrà oggi, 14 luglio, alle ore 16 nella chiesa di San Pio X a Ragusa. Alla celebrazione è prevista una grande partecipazione di colleghi della Polizia Locale, amici e cittadini che vorranno accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Sarà un momento di raccoglimento per una comunità che si ritrova ancora una volta a fare i conti con una perdita improvvisa e dolorosa.

Una città segnata da nuovi lutti e dalla riflessione sulla fragilità della vita

La morte di Maurizio Ganguzzi arriva in un periodo particolarmente delicato per Ragusa, che nelle ultime settimane ha vissuto altri lutti riguardanti persone non anziane, spesso conosciute e inserite nel tessuto sociale cittadino.

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