A Pozzallo donna in bicicletta investita da una Panda all’incrocio tra corso Vittorio Veneto e via Magenta

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POZZALLO – Una donna che viaggiava in bicicletta è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio a Pozzallo, all’incrocio tra corso Vittorio Veneto e via Magenta.

Secondo le prime informazioni, la ciclista sarebbe stata investita da una Fiat Panda per cause che sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna prima del trasferimento in ambulanza, e i Carabinieri, ai quali spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Al momento non sono note le condizioni di salute della donna investita né la gravità delle lesioni riportate. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine.

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