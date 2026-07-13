Addio a Carmelo Iacono, anima della storica trattoria “da Carmelo” di Marina di Ragusa

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Marina di Ragusa perde uno dei volti che hanno contribuito a scrivere la storia della sua ristorazione. È scomparso all’età di 80 anni Carmelo Iacono, fondatore della storica trattoria “da Carmelo”, per decenni punto di riferimento per gli amanti della cucina di mare e tappa obbligata per residenti, turisti e visitatori.

Il suo locale, affacciato sul lungomare Andrea Doria, è stato tra quelli che hanno accompagnato la crescita della frazione marinara, facendo conoscere ben oltre i confini della Sicilia i sapori autentici del pescato locale e della tradizione gastronomica iblea. Tra i piatti che più hanno contribuito a costruirne la fama c’era il cous cous di pesce, divenuto negli anni una vera specialità della casa.

Un patrimonio di esperienza e passione che oggi continua a vivere attraverso i figli. Vincenzo Iacono ha raccolto il testimone del padre, proseguendo l’attività di famiglia a Marina di Ragusa e trasferendola proprio quest’anno nel centro storico di Ragusa, dove continua a proporre la stessa filosofia culinaria che ha reso celebre la trattoria. Anche la figlia Simona ha portato avanti questa tradizione aprendo a Roma un ristorante dedicato proprio al cous cous di pesce, omaggio al piatto simbolo che ha reso famosa la cucina di papà Carmelo.

Con la sua scomparsa se ne va un protagonista della storia della ristorazione ragusana, un uomo che ha saputo trasformare il proprio lavoro in un punto di riferimento per la comunità e in un biglietto da visita per Marina di Ragusa.

La redazione di RagusaOggi esprime le più sentite condoglianze a Vincenzo, Simona e a tutti i familiari, condividendo il dolore per la perdita di una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia della gastronomia e dell’accoglienza del territorio.

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