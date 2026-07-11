Ragusa Pride 2026, oggi la parata a Marina di Ragusa: orari, percorso e programma della giornata

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È il giorno del Ragusa Pride 2026. La quinta edizione della manifestazione torna oggi a Marina di Ragusa con lo slogan “Resisto anche Queer”, scelto dagli organizzatori per rappresentare lo spirito di un evento che unisce rivendicazione dei diritti, costruzione di comunità e partecipazione collettiva.

Il programma prenderà il via nel pomeriggio con il raduno dei partecipanti alle 18.30 al Parco di via Michele Calabrese (ex depuratore), dove si trovano le panchine rainbow. Da qui partirà il corteo alle 19, un orario scelto per evitare le ore più calde e consentire una maggiore partecipazione.

La parata attraverserà il lungomare Andrea Doria, con alcune soste previste lungo il percorso per gli interventi e la lettura del manifesto politico del Ragusa Pride 2026. Il corteo si concluderà in piazza Torre, dove proseguirà il programma della serata con gli interventi dal palco, momenti di condivisione e, a seguire, la festa con dj set fino alle 2 di notte.

Il percorso è stato pensato dagli organizzatori con particolare attenzione all’accessibilità: si tratta di un tragitto pianeggiante, con ampi marciapiedi e scivoli per consentire la partecipazione anche alle persone con difficoltà motorie. Previsti inoltre il servizio di interpretariato Lis, il palco con rampa di accesso, la distribuzione di acqua e tappi per le orecchie e la presenza lungo il corteo dello “staff di cura”.

Al centro dell’edizione 2026 il tema della resistenza, espresso nello slogan “Resisto anche Queer”. Il Pride di quest’anno nasce anche da un percorso collettivo che ha coinvolto Arcigay Ragusa, Agedo Ragusa, Cristiani LGBT, Beax ETS, collettivi, gruppi e singole persone, con l’obiettivo di allargare la partecipazione alla costruzione stessa della manifestazione.

Gli organizzatori invitano alla partecipazione associazioni, movimenti, sindacati, realtà politiche e cittadini che si riconoscono nei valori espressi dal manifesto politico del Pride, in una giornata che vuole essere insieme momento di festa e spazio pubblico di confronto sui diritti civili e sociali.

Il Ragusa Pride 2026 ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Ragusa, Vittoria, Comiso, Scicli, Chiaramonte e Acate.

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