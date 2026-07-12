Un Consultorio familiare più moderno, accessibile e vicino ai bisogni dei cittadini. Saranno inaugurati mercoledì 15 luglio, alle ore 11, i locali riqualificati del presidio di via Keplero 1 a Comiso, al termine di un intervento di ristrutturazione che ha consentito di migliorare gli spazi dedicati ai servizi territoriali rivolti a donne, coppie, famiglie e […]
Necrologi: Fra Giuseppe Pecorella
12 Lug 2026 16:17
Necrologi: Fra Giuseppe Pecorella
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