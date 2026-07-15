Scenari 2026 accende Modica: quattro giorni di cultura, musica e grandi ospiti con Romina Power, Stefano Mancuso e Daniele Banzato

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Superata la metà del percorso, Scenari 2026 entra nel vivo con un quarto weekend ricco di appuntamenti, emozioni e incontri destinati a lasciare il segno. La rassegna letteraria ideata e diretta da Piera Ficili, giunta alla sua quinta edizione con il claim “Bene Comune”, continua a trasformare gli angoli più suggestivi di Modica in palcoscenici di cultura, dialogo e partecipazione.

Dopo i primi tre fine settimana di eventi, il programma propone nuovi incontri con protagonisti del mondo della letteratura, della spiritualità, della musica e della divulgazione scientifica, accompagnati dalla suggestione dei luoghi simbolo della città.

Franco Currò inaugura il weekend al Pizzo Belvedere con “Il coltello della Memoria”

Il quarto fine settimana di Scenari 2026 si apre giovedì 16 luglio alle ore 19 al Pizzo Belvedere, con la presentazione del libro “Il coltello della Memoria” (Rizzoli) di Franco Currò.

Giornalista, inviato speciale e protagonista della comunicazione italiana, Currò propone un thriller che scava nei misteri del passato, riportando il lettore indietro di quasi sessant’anni attraverso una storia costruita tra tensione, segreti familiari e verità nascoste.

Il romanzo prende avvio da un suicidio apparentemente inspiegabile e conduce dentro una trama fatta di silenzi, rapporti compromessi e zone d’ombra, in un viaggio nella memoria capace di intrecciare mistero e introspezione.

A seguire, la terrazza del Pizzo Belvedere ospiterà Aperitivo & Sounds, con le atmosfere del Modern Standard Jazz affidate ad Armando Barni al sax, Enrico Lacognata al piano e Roberto Barni alla batteria.

Fede, giovani e scelte di vita: Daniele Banzato protagonista a San Giovanni

Venerdì 17 luglio, alle ore 21, la scalinata di San Giovanni a Modica Alta sarà il luogo di un incontro particolarmente atteso con don Davide Banzato, sacerdote, scrittore e volto televisivo impegnato nella pastorale giovanile.

Al centro della serata due sue pubblicazioni: “Il coraggio di scegliere” (Piemme) e “Come una stella in Cielo” (ElectaKids).

Un dialogo dedicato alla fede, alle relazioni umane, ai dubbi e alle domande delle nuove generazioni, condotto da Enzo Scarso insieme a un intervistatore speciale: il giovanissimo Carmelo Leocata, 11 anni.

Il primo libro affronta il tema delle scelte attraverso un dialogo con Sant’Agostino, mentre il secondo accompagna i più piccoli in un percorso tra poesia e spiritualità, con riflessioni sul senso della vita e sul rapporto con il proprio Angelo custode.

Romina Power arriva a San Giorgio con il suo viaggio nella memoria

Sabato 18 luglio alle ore 21 sarà la volta di uno degli appuntamenti più attesi dell’intera rassegna. La scalinata di San Giorgio accoglierà Romina Power, artista poliedrica e amatissima dal pubblico italiano.

Cantante, attrice, poetessa, musicista, scrittrice e pittrice, Romina Power presenterà il suo libro “Pensieri profondamente semplici” (Rizzoli), un’opera che raccoglie riflessioni personali, ricordi e frammenti di vita.

Un racconto intimo e autentico che diventa anche una pagina della memoria collettiva italiana, attraverso esperienze, emozioni e incontri che hanno accompagnato intere generazioni.

Stefano Mancuso a Modica per la lectio sull’intelligenza delle piante

La penultima domenica di Scenari 2026, alle ore 21 nella cornice della Madonna delle Grazie, sarà dedicata alla scienza e alla sostenibilità con Stefano Mancuso.

Botanico, accademico e divulgatore scientifico di fama internazionale, Mancuso è tra i massimi esperti mondiali di neurobiologia vegetale e fondatore di un centro di ricerca dedicato allo studio delle capacità delle piante.

Presentato da Marianna Triberio, il professore porterà a Modica una riflessione sull’intelligenza del mondo vegetale, sul rapporto tra uomo e natura e sulle sfide legate alla crisi climatica.

Al centro della sua lectio anche il volume “Il Cantico delle Piante” (Laterza), un’opera che rilegge il messaggio di San Francesco attraverso il dialogo tra scienza, poesia e responsabilità civile.

Scenari per bambini: il laboratorio del cioccolato al Bonajuto

La rassegna guarda anche ai più piccoli con Bonajuto for Kids, appuntamento dedicato alle bambine e ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Sabato 18 luglio, dalle ore 18.30 al Fattojo Bonajuto, i giovani partecipanti potranno scoprire il viaggio del cacao, dalla fava fino alla realizzazione della barretta, attraverso un laboratorio fatto di gioco, conoscenza e creatività.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Pierpaolo Ruta e Piera Ficili nello spirito inclusivo di Scenari 2026. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

ScenaRiad chiude gli appuntamenti del dopofestival con musica e sorpresa

Sempre sabato 18 luglio, in collaborazione con l’associazione Riad, torna anche il dopofestival ScenaRiad, con una location ancora segreta.

La serata inizierà alle 19.30 con Clan Acustico in “Coordinate Sonore”, per poi proseguire alle 23 con il dj set di Raffaele Costantino.

Un finale pensato per unire musica, socialità e sperimentazione, mantenendo lo spirito libero e sorprendente della rassegna.

Enjoy Barocco accompagna il pubblico nei luoghi degli eventi

Per agevolare gli spostamenti verso le location più suggestive, durante gli appuntamenti al Pizzo Belvedere, San Giovanni e San Giorgio saranno disponibili le Golf Car elettriche di Enjoy Barocco.

Il servizio partirà da piazzale Falcone Borsellino e accompagnerà gli spettatori direttamente nei luoghi degli eventi.

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