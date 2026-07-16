Dietro ogni balcone una storia: alla scoperta della Scicli nascosta con “Vira cu passa”

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E’ stato scelto il meglio per offrire viste inedite con scorci a volte nascosti e non conosciuti. I palazzi scelti, per la passeggiata in programma giovedì 23 luglio per iniziativa dell’associazione Agire, tra cui il Cinema Italia, il Convento del Rosario, Palazzo Spadaro, il Municipio e altri edifici che verranno scoperti, affacci inediti su San Bartolomeo e piazza Italia, diventano stazioni di sguardo. “Ogni balcone, ogni affaccio offre un frammento diverso di Scicli: un vicolo che si apre, un campanile che emerge tra i tetti, una piazza che si anima, una collina che si avvicina. È un modo per restituire alla città la sua tridimensionalità, per ricordare che Scicli non è solo un luogo da attraversare, ma un organismo complesso fatto di livelli, altezze, pieni e vuoti. Vira cu passa è anche un invito alla scoperta lenta – spiegano i promotori dell’evento – ogni partecipante diventa esploratore, e ogni balcone diventa un piccolo premio, un punto di arrivo che apre a un nuovo inizio. L’esperienza comprende la conoscenza di luoghi e scorci inediti di Scicli con affacci speciali e riservati, l’animazione e l’intrattenimento con l’Associazione SMILE e la degustazione del cannolo di CANNOLIA”.

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