Contro il caldo e la solitudine: lo SPI CGIL Ragusa apre le porte agli anziani

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Contro il caldo estremo e contro la solitudine degli anziani nasce una nuova iniziativa di prossimità sociale. Lo SPI CGIL Ragusa lancia il progetto “Sedi SPI aperte… e state freschi”, un servizio pensato per offrire un aiuto concreto alle persone anziane, fragili e sole durante le settimane caratterizzate dalle alte temperature.

L’obiettivo è semplice ma di grande valore sociale: mettere a disposizione della comunità luoghi freschi e climatizzati dove poter trascorrere qualche ora lontano dall’afa, trovare ristoro, ricevere informazioni, orientamento e soprattutto compagnia.

Le sedi SPI diventano punti di riferimento contro il caldo e l’isolamento

Con l’arrivo delle ondate di calore, le persone più vulnerabili, in particolare anziani e cittadini che vivono condizioni di fragilità, possono affrontare maggiori difficoltà quotidiane.

Per questo motivo le sedi dello SPI CGIL della provincia di Ragusa resteranno aperte come spazi di accoglienza, trasformandosi in veri e propri presìdi sociali dove poter trovare refrigerio ma anche ascolto e relazione.

L’iniziativa punta infatti a contrastare non soltanto gli effetti delle alte temperature, ma anche il rischio di isolamento che spesso colpisce le fasce più deboli della popolazione.

Rosario Denaro: “Il nostro sindacato è una casa aperta per la comunità”

Il segretario generale dello SPI CGIL Ragusa, Rosario Denaro, sottolinea il valore umano e sociale del progetto.

“Con questa iniziativa vogliamo ribadire, ancora una volta, che lo SPI CGIL è vicino agli anziani e a tutte le persone che vivono condizioni di fragilità”, afferma Denaro.

“Il nostro ruolo non si esaurisce nella tutela sindacale e nella rappresentanza dei pensionati, ma si estende a una funzione sociale che appartiene profondamente alla nostra storia e alla nostra missione”.

Secondo il segretario provinciale, essere un sindacato dei pensionati significa anche saper riconoscere i bisogni delle persone e offrire risposte concrete attraverso ascolto, vicinanza e presenza sul territorio.

“In giornate particolarmente difficili come quelle segnate dalle ondate di calore, aprire le nostre sedi significa mettere a disposizione della comunità spazi di accoglienza e solidarietà, dove trovare refrigerio ma anche relazioni umane, informazioni e sostegno”, aggiunge Denaro.

Un sindacato sempre più vicino alle persone

“Sedi SPI aperte… e state freschi” nasce dalla volontà di rafforzare il ruolo delle sedi territoriali come luoghi di incontro e partecipazione.

L’iniziativa conferma una visione di sindacato che va oltre la rappresentanza e che punta a essere presente nella vita quotidiana delle persone, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.

Le sedi SPI CGIL della provincia di Ragusa diventano così spazi aperti alla comunità, capaci di offrire non solo servizi e informazioni, ma anche una presenza umana fondamentale per chi rischia di vivere le giornate più calde in condizioni di solitudine.

Accoglienza e solidarietà per affrontare l’estate

Lo SPI CGIL Ragusa invita tutti coloro che ne abbiano necessità a rivolgersi alle sedi presenti sul territorio provinciale, confermando il proprio impegno nel costruire una rete di prossimità e sostegno.

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