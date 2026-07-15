Segnaletica inadeguata: passaggio a livello a rischio sulla provinciale Scicli-Sampieri

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E’ l’argomento di questi giorni, è l’argomento puntuali delle estati sciclitane. Quel passaggio a livello che si trova quasi alle porte di Sampieri, frazione balneare della costa, è fortemente a rischio. I numerosi incidenti che lì si sono verificati non hanno portato ad una revisione della segnaletica e ad una riduzione dei rischi nella viabilità. Per l’associazione Orizzonti è necessario, oltre che urgente, intervenire per contenere i danni. “Il sito in questione è caratterizzato da una conformazione stradale fortemente insidiosa: la presenza di un dosso pronunciato in corrispondenza dei binari coglie del tutto di sorpresa gli automobilisti, in particolare coloro che non conoscono perfettamente la strada. Questo dislivello, affrontato a normale velocità di crociera, si trasforma in un vero e proprio trampolino, facendo perdere il controllo dei veicoli. La cronaca locale purtroppo parla chiaro: in quel tratto si sono già verificati numerosi e gravi incidenti. Le conseguenze sono state devastanti sia per le persone, con conducenti e passeggeri che hanno riportato ferite serie, sia per la sicurezza pubblica e privata, a causa di vetture fuori controllo che si sono infrante contro i muretti di delimitazione delle proprietà adiacenti – denuncia il sodalizio – la causa principale di questa scia di incidenti risiede nella assenza parziale di un preavviso adeguato. In prossimità del passaggio a livello non esistono segnali capaci di intimare all’automobilista l’imminenza del pericolo e la necessità di decelerare drasticamente prima del dosso. Non possiamo più attendere che si verifichi una tragedia irreparabile”.

Due le richieste avanzate nello specifico.

L’installazione di una segnaletica verticale d’emergenza e di preavviso, con cartelli ad alta visibilità posizionati ad almeno 200 metri dal passaggio a livello, che indichino chiaramente il pericolo del dosso e l’obbligo di rallentare ed una segnaletica orizzontale potenziata, comprensiva di bande sonore, rumorose e vibranti sull’asfalto, per costringere visivamente e fisicamente i conducenti a ridurre la velocità. La parola, o meglio le azioni, ora passa al Libero Consorzio comunale di Ragusa che ha competenza sull’arteria provinciale.

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