Nuovo incarico ai vertici della sanità iblea. L’ASP di Ragusa ha conferito al dottor Luca Lucenti l’incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Farmacia Ospedaliera, al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio. La firma del contratto è avvenuta alla presenza del direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale, Giuseppe Drago, che ha accolto il […]
Segnaletica inadeguata: passaggio a livello a rischio sulla provinciale Scicli-Sampieri
15 Lug 2026 10:06
E’ l’argomento di questi giorni, è l’argomento puntuali delle estati sciclitane. Quel passaggio a livello che si trova quasi alle porte di Sampieri, frazione balneare della costa, è fortemente a rischio. I numerosi incidenti che lì si sono verificati non hanno portato ad una revisione della segnaletica e ad una riduzione dei rischi nella viabilità. Per l’associazione Orizzonti è necessario, oltre che urgente, intervenire per contenere i danni. “Il sito in questione è caratterizzato da una conformazione stradale fortemente insidiosa: la presenza di un dosso pronunciato in corrispondenza dei binari coglie del tutto di sorpresa gli automobilisti, in particolare coloro che non conoscono perfettamente la strada. Questo dislivello, affrontato a normale velocità di crociera, si trasforma in un vero e proprio trampolino, facendo perdere il controllo dei veicoli. La cronaca locale purtroppo parla chiaro: in quel tratto si sono già verificati numerosi e gravi incidenti. Le conseguenze sono state devastanti sia per le persone, con conducenti e passeggeri che hanno riportato ferite serie, sia per la sicurezza pubblica e privata, a causa di vetture fuori controllo che si sono infrante contro i muretti di delimitazione delle proprietà adiacenti – denuncia il sodalizio – la causa principale di questa scia di incidenti risiede nella assenza parziale di un preavviso adeguato. In prossimità del passaggio a livello non esistono segnali capaci di intimare all’automobilista l’imminenza del pericolo e la necessità di decelerare drasticamente prima del dosso. Non possiamo più attendere che si verifichi una tragedia irreparabile”.
Due le richieste avanzate nello specifico.
L’installazione di una segnaletica verticale d’emergenza e di preavviso, con cartelli ad alta visibilità posizionati ad almeno 200 metri dal passaggio a livello, che indichino chiaramente il pericolo del dosso e l’obbligo di rallentare ed una segnaletica orizzontale potenziata, comprensiva di bande sonore, rumorose e vibranti sull’asfalto, per costringere visivamente e fisicamente i conducenti a ridurre la velocità. La parola, o meglio le azioni, ora passa al Libero Consorzio comunale di Ragusa che ha competenza sull’arteria provinciale.
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