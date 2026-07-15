Monsignor La Placa celebra cinque anni da vescovo: in Cattedrale la consacrazione del nuovo Altare

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Giovedì 16 luglio 2026 la Diocesi di Ragusa vivrà una delle celebrazioni più significative dell’anno. In occasione del quinto anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. Giuseppe La Placa, la Cattedrale di San Giovanni Battista ospiterà una solenne Celebrazione Eucaristica durante la quale saranno consacrati il nuovo Altare e benedetti l’Ambone e la Cattedra, tre elementi che rappresentano il cuore della vita liturgica della comunità cristiana.

L’appuntamento è fissato alle ore 19.30, nella memoria liturgica della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, e si preannuncia come un momento di intensa partecipazione per l’intera Chiesa ragusana.

Un anniversario che segna il cammino della Diocesi

Il quinto anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. Giuseppe La Placa rappresenta un’occasione per ripercorrere il cammino della Diocesi di Ragusa e per rinnovare il legame tra il vescovo e la comunità dei fedeli.

La celebrazione non sarà soltanto un momento commemorativo, ma anche un’occasione per ringraziare per il ministero pastorale svolto in questi cinque anni, caratterizzati dall’impegno nella vita ecclesiale e nell’accompagnamento delle parrocchie del territorio.

L’invito rivolto alla diocesi è quello di vivere insieme questa ricorrenza nella preghiera, riconoscendo il valore del servizio episcopale e del percorso condiviso dalla comunità cristiana.

La consacrazione del nuovo Altare

Uno dei momenti più solenni della celebrazione sarà la consacrazione del nuovo Altare della Cattedrale di San Giovanni Battista.

Nella tradizione della Chiesa l’altare rappresenta il centro della celebrazione eucaristica, il luogo nel quale si rinnova il sacrificio di Cristo e attorno al quale si riunisce il popolo di Dio.

Insieme all’Altare saranno benedetti anche l’Ambone, dal quale viene proclamata la Parola di Dio, e la Cattedra, segno del ministero del vescovo e della sua missione di guida della comunità diocesana.

Tre simboli che richiamano la centralità dell’Eucaristia, della Parola e della comunione ecclesiale nel cammino della Chiesa di Ragusa.

Una celebrazione aperta a tutta la comunità

La Diocesi invita sacerdoti, religiosi e fedeli a partecipare numerosi alla Celebrazione Eucaristica, affinché l’anniversario diventi un momento condiviso di fede e di comunione.

Per consentire la partecipazione anche a chi non potrà essere presente in Cattedrale, la celebrazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Ragusa e sul portale Cattedrale TV, permettendo così ai fedeli di seguire l’evento anche a distanza.

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