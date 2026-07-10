Dopo oltre vent’anni il “Pietro Scollo” avrà finalmente la Curva, un modo per premiare il Modica Calcio

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Una notizia attesa da oltre vent’anni che farà felici i tifosi rossoblù. Lo stadio Pietro Scollo di Modica avrà finalmente la sua Curva, un’opera realizzata ma mai entrata realmente in funzione e che adesso potrà essere completata e aperta in vista del prossimo campionato di Serie D.

Ad annunciarlo è il sindaco Maria Monisteri, dopo la deliberazione del Consiglio provinciale che, nella seduta di mercoledì 8 luglio, ha destinato una parte dell’avanzo di amministrazione all’impiantistica sportiva dei Comuni della provincia.

Una quota delle risorse sarà destinata proprio a Modica e consentirà di completare definitivamente il settore dello stadio.

«Dopo oltre vent’anni di attesa e dopo averla costruita senza mai aver potuto utilizzarla, rischiando lo spreco del pubblico denaro, il Pietro Scollo avrà finalmente la sua Curva», afferma il sindaco.

L’obiettivo è quello di rendere il nuovo settore disponibile già per l’inizio della stagione sportiva, nella quale il Modica Calcio sarà protagonista nel campionato di Serie D.

La nuova Curva, definita anche “Tribuna C”, sarà destinata ai sostenitori delle squadre ospiti, un’esigenza ormai imprescindibile per una società che si appresta ad affrontare un campionato nazionale.

«Consentirà di accogliere i supporters di squadre importanti come Reggina e Messina, oltre alle storiche rivali del Modica, senza problemi di ordine pubblico», spiega Monisteri.

Parallelamente sono già in corso interlocuzioni con la Questura per predisporre percorsi di accesso separati allo stadio, così da evitare l’incrocio tra le tifoserie.

«Stiamo lavorando, secondo le disposizioni della Questura e le indicazioni ricevute dal Questore Salvatore Fazzino, alla predisposizione di collegamenti viari che permettano di non far collidere l’ingresso allo stadio dei nostri tifosi con quello dei sostenitori ospiti», aggiunge il primo cittadino.

L’apertura della Curva porterà benefici anche ai sostenitori del Modica Calcio. Con il trasferimento dei tifosi ospiti nel nuovo settore, l’intera Tribuna B sarà destinata ai tifosi rossoblù, che potranno così vivere le partite nel tradizionale “cuore caldo” del tifo modicano. Si tratta di un intervento atteso da anni e ritenuto fondamentale per adeguare l’impianto alle esigenze del calcio nazionale.

Il sindaco ha voluto anche rivolgere un ringraziamento alla società rossoblù.

«È un modo per dire grazie al Modica Calcio e alla sua proprietà per i sacrifici che hanno compiuto e stanno compiendo per regalare alla nostra città il calcio di quarta serie e poter programmare un futuro ancora più roseo».

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