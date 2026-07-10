Primo colpo di mercato per il Frigintini: torna in rossoblù Giorgio Mallia per blindare la difesa

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Il primo grande movimento di mercato del Frigintini Calcio porta un nome importante per il calcio modicano. La società rossoblù ha infatti ufficializzato l’arrivo di Giorgio Mallia, giovane difensore classe 2007 che torna a vestire la maglia del Frigintini dopo le precedenti esperienze maturate nel territorio ibleo.

Un colpo in prospettiva ma anche una scelta immediata per aumentare qualità e solidità del reparto arretrato. Nonostante la giovanissima età, Mallia può già vantare un percorso calcistico di rilievo, con esperienze che lo hanno formato sia sotto l’aspetto tecnico sia sotto quello caratteriale.

Un talento cresciuto tra Modica, professionismo e grandi esperienze

Figlio d’arte, con il papà Tony che ha vestito la maglia del Modica Calcio, Giorgio Mallia ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile del Real Modica, mettendo presto in evidenza qualità e personalità.

Le sue capacità gli hanno permesso di approdare anche nei settori giovanili di Vibonese e Crotone, dove ha avuto modo di confrontarsi con realtà professionistiche e respirare un ambiente di alto livello.

Un’esperienza preziosa che ha contribuito alla sua crescita e che oggi rappresenta un patrimonio importante da mettere a disposizione della nuova avventura con il Frigintini.

Dal Modica Calcio al Noto, poi il ritorno in rossoblù

Rientrato nella sua città, Mallia ha indossato per una stagione e mezza la maglia del Modica Calcio, protagonista nel campionato di Eccellenza con i “Tigrotti”.

A dicembre scorso la decisione di cambiare scenario e accettare la proposta del Noto, formazione impegnata nel campionato di Promozione, dove ha continuato il proprio percorso di crescita sotto la guida di Danilo Gallo.

Adesso la nuova sfida si chiama Frigintini. Una scelta maturata con entusiasmo e con la volontà di essere protagonista nel progetto della società rossoblù guidata da Ciccio Di Rosa.

Mallia pronto a diventare un punto fermo della difesa

La dirigenza del Frigintini ha accolto con grande soddisfazione l’arrivo del giovane difensore modicano, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico ibleo.

Le sue caratteristiche tecniche e fisiche, unite a un temperamento già maturo nonostante la giovane età, rappresentano un valore aggiunto per una squadra che punta a raggiungere importanti obiettivi nella prossima stagione.

Mallia sarà chiamato a garantire sicurezza alla linea difensiva, mettendo in campo grinta, capacità di lettura delle situazioni e quella personalità che lo ha sempre contraddistinto.

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