Peppe Sferrazza lascia il Vittoria. Il “capitano” non farà parte della squadra della prossima stagione

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Peppe Sferrazza lascia il Vittoria. Il capitano biancorosso non farà più parte della squadra che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.

Sui social, Sferrazza ha pubblicato il suo saluto ai tifosi e alla città: un campionato vinto, tre finali play off, 21 gol fatti, quattro anni di emozioni indescrivibili”. E poi la frase che suona come un saluto: “È stato un onore. Grazie Vittoria!”. A seguire una carrellata di foto, che suggellano i momenti più belli della sua stagione in biancorosso.

Non sono state rese note le ragioni del divorzio, ma pare che la società e il giocatore non abbiano raggiunto l’accordo economico. Sferrazza, 32 anni, difensore tra i più quotati della categoria, potrebbe trasferirsi in un’altra società.

L’addio di Sferrazza è la prima notizia che trapela dal blindatissimo staff biancorosso. Il direttore generale Peppe Cilio conferma. “Ci siamo incontrati con Sferrazza e abbiamo deciso, di comune accordo, di separarci. È giusto che ciascuno faccia i suoi programmi e segua le sue aspirazioni. Noi siamo comunque grati per ciò che ha dato in questi anni al Vittoria”.

Sono giorni di lavoro intenso per i dirigenti e per il direttore sportivo Tino Longo, confermatissimo alla guida dello staff tecnico della società. La società ha incontrato alcuni dei giocatori che hanno vestito la maglia biancorossa nella passata stagione, ma pare che pochi sono coloro che potrebbero restare a Vittoria. Tra questi, non dovrebbe Cocimano, capocannoniere del campionato di Eccellenza, che ha trascinato il Vittoria a suon di gol. Cilio conferma che molti giocatori originari di Catania non faranno parte della squadra della prossima stagione. “Solo pochi giocatori saranno confermati. Con loro abbiamo siglato un preaccordo e presto stipuleremo il contratto. Ma sono tanti i giocatori che, di comune accordo, lasceranno Vittoria o che hanno preferito accettare le offerte di altre società”.

Il nuovo Vittoria si sta costruendo nell’ombra, tassello dietro tassello. Ma per ora tutto è top secret. Si sa solo che il nuovo allenatore sarà un uomo di esperienza, tra i più quotati della categoria, un allenatore assolutamente nuovo per Vittoria, ma non per il calcio dilettantistico siciliano. Nei prossimi giorni si conoscerà il nome e si presenterà ufficialmente il nuovo staff tecnico. Poi saranno annunciati i nomi di alcuni giocatori. Sono confermati i giovani che hanno esordito nello scorso campionato: Malandrino, Calabrese, Accetta, Simola. Trattative in corso anche con un altro vittoriese senior, Lorenzo Leggio. “Abbiamo incontrato tutti – continua Cilio – alcuni giocatori della passata stagione resteranno a Vittoria. Il resto della squadra sarà completamente rinnovato. Sarà una buona squadra – continua Cilio – se diamo tempo e fiducia può diventare ottima. Possiamo ottenere dei risultati, anche se non nell’immediato, se remiamo tutti insieme nella stessa direzione. Ai tifosi chiediamo il sostegno e la fiducia, anche nei confronti dei giocatori. Vittoria è una grande piazza, poche città hanno un pubblico e dei tifosi così. Il sostegno dei tifosi è importante e sono stati sempre corretti. Chiediamo loro di essere un sostegno anche per i giocatori”. Cilio spende delle parole anche per il gruppo dirigente. “Dalla serie B in poi, poche società in Sicilia sono solide come la nostra. Oltre a Palermo, Catania e Nissa, ci sono il Modica e il Vittoria e poche altre. Vogliamo garantire questo: un futuro che sarà prima di tutto una società solida, affidabile, vero asse portante della squadra. Gli ultimi due campionati ci hanno insegnato qualcosa. Oggi stiamo ripartendo con una programmazione seria, che ci dovrà permettere di condurre l’intero campionato. Il nuovo Vittoria si costruisce così”.

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