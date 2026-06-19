Il Frigintini Calcio conferma Ciccio Di Rosa in panchina

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Continuità e fiducia nel progetto tecnico. Il Frigintini Calcio riparte da Ciccio Di Rosa, confermato alla guida della prima squadra anche per la prossima stagione nel campionato di Promozione.

La decisione è arrivata dopo le indicazioni del neo presidente del sodalizio modicano, Michele Giannone, che nelle ultime ore ha ufficializzato la permanenza del giovane tecnico, considerato una delle rivelazioni della passata stagione.

Per Di Rosa, classe 1997, si tratta di una conferma meritata sul campo, frutto di un lavoro intenso e spesso complesso, portato avanti in condizioni non semplici. Il tecnico è riuscito infatti a condurre una delle squadre più giovani della categoria a una salvezza conquistata ai play out, centrando un risultato che in molti hanno definito un vero e proprio “miracolo sportivo”.

Nonostante le numerose richieste ricevute da altre società, l’allenatore modicano ha scelto di restare alla guida del Frigintini, sposando il nuovo corso societario e puntando su un progetto di continuità e crescita.

“Dopo un periodo di pausa e riflessione ho deciso di rimanere – ha dichiarato Di Rosa – per dare priorità alla società e alle persone che hanno contribuito alla salvezza nella passata stagione. L’obiettivo è lavorare con maggiore serenità e consolidare quanto fatto lo scorso anno”.

Il tecnico ha poi sottolineato le difficoltà affrontate nella passata stagione, evidenziando come alcune criticità organizzative siano state superate grazie alla reazione del gruppo squadra e della nuova dirigenza.

Per il prossimo campionato l’obiettivo sarà chiaro: mantenere la categoria con maggiore tranquillità e costruire una squadra ancora più solida, puntando su un mix di conferme e nuovi innesti.

“Non facciamo calcoli – ha aggiunto Di Rosa – perché lo scorso anno siamo partiti in difficoltà e siamo riusciti a salvarci contro ogni previsione. Quest’anno vogliamo confermarci e crescere ancora”.

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