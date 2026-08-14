Cremisi e leone, lo Scicli Calcio lancia l’avvertimento: “Non si copiano”

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Un intervento in difesa dei colori e dei simboli cremisi che rischiano di finire all’ammasso con “azione predatoria” di altre realtà. La dirigenzae dello Scicli calcio, che quest’anno dovrebbe partecipare al campionato di Prima Categoria pur non perdendo la speranza di rimanere in quello di Promozione in virtù di un ripescaggio il cui destino ancora non si conosce, è molto chiara. E’ decisa a difendere il patrimonio societario di uno Scicli che ha fatto la storia calcistica e sportiva della città. “I simboli, i colori e la tradizione non si copiano e non si svendono – sottolineano i dirigenti dello Scicli – ci risulta che altre realtà sportive stiano facendo uso improprio di termini, colori e definizioni che appartengono al patrimonio storico e culturale della nostra società”.

La società cremisi scende nei particolari e spiega.

“I leoni: il Leone è da sempre il simbolo del nostro stemma ufficiale, la nostra anima. Non è un’ etichetta che chiunque può appiccicarsi addosso a proprio piacimento. Il cremisi: è il colore che da sempre identifica e accompagna la prima squadra della città di Scicli che da anni e attualmente rappresenta, con fatti e continuità, la massima espressione calcistica del nostro territorio – sottolinea la società sportiva – l’USD C.R. Scicli è la sola e unica depositaria dei valori, della passione e dell’eredità morale dello storico U.P. Scicli dell’ex presidente Bartolo Guccione rappresentato tra l’altro con i propri figli, Salvatore ed Angela, all’interno della dirigenza che è composta tra l’altro da diversi ex calciatori cremisi originali. Nemmeno l’ex Atletico Scicli del caro amico Presidente Peppe Arrabito si è mai fregiato di termini che non lo rappresentavano, infatti con molto rispetto si chiamavano gabbiani e granata. Nessun’altra società può permettersi di fregiarsi di titoli, definizioni o usurpare frasi e simboli per darsi un tono o per appropriarsi di una storia che non gli appartiene. Chiariamo naturalmente, che chiunque è libero dal proseguire nell’utilizzo indebito di ciò che è e rimarrà solo ed esclusivamente nostro. Rispetto per i nostri colori. Rispetto per la nostra storia. Siamo aperti alla collaborazione con tutte le società sportive locali purchè ci sia il rispetto della storia e dell’identità”.

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