Campionato di serie D al via il 6 settembre: subito il derby Ragusa – Modica

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Il campionato di serie D inizia il 6 settembre. E sarà subito derby tra Ragusa e Modica nella prima giornata di campionato. Il calendario del girone I della quarta serie nazionale riserva delle interessanti novità.

Sarà un campionato a 18 squadre, ma solo cinque sono calabresi, le altre sono tutte siciliane. Le trasferte saranno dunque più difficili e impegnative per Reggina, Digiesse PraiaTortora, Vigor Lamezia, Sambiase e Vibonese.

Nella prima giornata il Ragusa che lo scorso anno ha conquistato la salvezza all’ultima giornata nella fase dei play out e Modica, che ha vinto in volata il campionato di Eccellenza, saranno una di fronte all’altra. Ed è subito derby che accende l’attesa anche per la storica rivalità delle due tifoserie. La gara si gioca a Ragusa, all’Ado Campo. L’altra squadra neo promossa, l’Avola, inizierà in trasferta contro la Nuova Igea Virtus.

Il Ragusa, che ha da poco presentato il nuovo presidente Vincenzo Audiello, foggiano, si affida ad un allenatore anch’esso esordiente in serie D, Francesco Bianco. Una parte dei giocatori della passata stagione sono stati confermati, sono arrivati alcuni rinforzi. Il Modica ha profondamente rinnovato l’organico, confermando anch’esso alcuni giocatori e chiamando in rossoblu altri giocatori con esperienza nella categoria. Sarà un derby bello da vedere anche se le due squadre saranno ancora agli inizi e non avranno sviluppato tutto il loro potenziale di gioco.

È anche il campionato delle nobili decadute. Ci sono squadre, come Trapani, Licata e Reggina, che hanno calcato i campi della serie D e che hanno vissuto anni e stagioni esaltanti. Altre squadre hanno vissuto nni impostanti in serie C o Lega Pro. Sarà un campionato carico di aspettative e di incognite, ad oggi senza nessuna squadra ammazza campionato, ma con tante formazioni costruite per fare bene.

La prova del campo, con la gara da tre punti, inizierà il 23 agosto, con il turno preliminare di Coppa Italia. Il Modica affronterà il Siracusa, in una gara secca e, in caso di passaggio del turno, la domenica successiva, 30 agosto, giocherà contro l’Enna tra le mura amiche. Il Ragusa calcio inizierà invece in casa contro il Trapani, altra nobile decaduta.

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