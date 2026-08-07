Il rilancio del Ragusa calcio sarà guidato da Vincenzo Audiello. In panchina c’è Francesco Bianco

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È iniziata il 3 agosto la preparazione pre-campionato del Ragusa. La società, dopo la difficile stagione scorsa, conclusa con un’insperata salvezza, sta cercando di avviare al meglio la nuova stagione.

Si parte con l’assetto societario, che da oggi avrà basi più solide: alla guida della società è arrivato il foggiano Vincenzo Audiello, con un passato e un’esperienza importante nelle squadre dilettantistiche pugliesi. Il ragusano Emanuele Carnazza sarà il vice presidente, nello Martone è confermato nel ruolo di direttore generale.

Il nuovo allenatore è Francesco Bianco, al suo esordio su una panchina di serie D. La preparazione è iniziata il 3 agosto e proseguirà fino a ferragosto, quando il tecnico assegnerà a tutti due giorni di riposo.

La squadra si ritroverà già il 16 agosto per riprendere la preparazione che si sta svolgendo allo stadio Aldo Campo e al campo da rugby, con doppie sedute tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Il ritiro estivo si concluderà il 22 agosto e da quel momento inizieranno i normali allenamenti che dovranno condurre la squadra verso l’esordio in Coppa Italia e in campionato.

L’organico è ancora da completare: alcuni giocatori sono stati confermati, altri sono nuovi volti che vestiranno la maglia del Ragusa.

Nei giorni scorsi si è svolta la conferenza stampa di presentazione alla presenza del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore allo Sport Simone Digrandi.

Inevitabile la domanda sui destini di Gaetano Lucenti, l’allenatore del miracolo, colui che è riuscito nell’autunno scorso a prendere per mano una squadra costruita in extremis e a condurla, domenica dopo domenica, verso l’insperato traguardo della salvezza. Lucenti ha tutto l’affetto e la riconoscenza dei tifosi, ma non farà più parte della società. I dirigenti hanno spiegato che era stato assegnato a lui un nuovo ruolo, che egli non avrebbe accettato.

Inevitabile l’appello ai tifosi a sostenere la squadra. Il nuovo presidente ha spiegato di essere a Ragusa solo perché chiamato da Martone per avviare un nuovo progetto. Poi il futuro della squadra continuerà a essere dei ragusani. L’obiettivo è anche riportare i ragusani allo stadio. Lo scorso anno le gare si svolgevano con una presenza media di 280 persone sugli spalti: troppo poco per una società che milita in serie D. Erano più di mille nelle gare finali dei play off che hanno portato alla salvezza. In questa direzione bisognerà lavorare per avvicinare sempre più la squadra e i suoi colori ai ragusani.

Nel campionato che inizia ci sono alcune sfide importanti, a partire dal derby con il neo promosso Modica e al quasi derby con l’Avola.Sono tanti i motivi che potranno illuminare quella che potrà essere la stagione del rilancio del calcio a Ragusa.

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