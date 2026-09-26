Calcio, serie D, il Modica in trasferta a Siracusa; il Ragusa ospita il Trapani, nobile decaduta

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Il campionato di serie D propone, alla quinta giornata, un calendario interessante.

Il Modica sarà in trasferta sul campo del Siracusa. Gara di prestigio, contro una delle società “storiche” siciliane, partita quest’anno con una forte penalizzazione di sette punti. Rischiava di essere un campionato in salita per gli aretusei, che invece nelle prime quattro giornate hanno quasi azzerato la penalizzazione, conquistando otto punti (due successi e due pareggi) e portandosi a quota 1. Il Siracusa è ancora imbattuto e contro il Modica cercherà di mantenere l’imbattibilità.

Nonostante i pronostici stagionali non fossero entusiasmanti, il Siracusa sta dimostrando sul campo di essere una delle squadre più temibili del torneo. Per il Modica, una trasferta niente affatto facile. Ma anche i rossoblu sono in salute e il successo di domenica scorsa contro il CstrumFavara ha ridato entusiasmo alla squadra e ai tifosi. Tifosi che però resteranno ancora una volta a casa, a causa del divieto di trasferta deciso anche questa volta.

Nel Modica mancherà ancora Arsenjievic, ancora infortunato. Tutti gli altri giocatori sono disponibili. La squadra partirà domani mattina alla volta di Siracusa.

Il Ragusa ospiterà un Trapani in piena crisi. La società sta vivendo un momento difficile, con il presidente Antonini contestato e alcuni dirigenti che sono stati sospesi e allontanati.

La squadra è anche senza stadio perché è scaduta convenzione con il Libero Consorzio e la società ha un contenzioso giudiziario per il pagamento delle spettanze arretrate. La prossima gara casalinga contro la capolista Reggina si giocherà a Capaci.

Domenica a Ragusa farà il suo esordio in panchina il nuovo allenatore Giuseppe Misiti(ex Gela) che ha preso il posto di Salvatore Aronica, esonerato dopo le quattro sconfitte rimediate nelle prime quattro giornate di campionato.

Il Ragusa, anch’esso in crisi di risultati (solo due punti, frutto di due pareggi e ancora nessuna vittoria) cerca anch’esso il primo successo.

L’arrivo del Trapani, squadra blasonata che in passato ha giocato anche in serie B, in passato avrebbe destato grandi entusiasmi. Oggi accende minori entusiasmi, ma per l’arrivo del Trapani si preannuncia la presenza di alcuni tifosi provenienti anche da altre città.

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