Un trasferimento sanitario urgente da Comiso a Milano, organizzato per consentire a un paziente ricoverato in Rianimazione a Modica di tornare nella struttura dove era stato sottoposto a un intervento di cardiochirurgia. È quanto avvenuto nella giornata di ieri, 15 settembre, con un volo dell’Aeronautica Militare disposto dalla Prefettura di Ragusa. Il paziente, già operato […]
Serie D, primo successo stagionale del Modica
20 Set 2026 18:13
Il Modica coglie al “Pietro Scollo” la prima vittoria del campionato. Contro il CastrumFavara, squadra esperta e ben rodata, decide il gol realizzato da Ariel Reinero nel secondo tempo. Ma il Favara ha giocato in dieci uomini a causa dell’espulsione di Cusanno nel primo tempo.
Il Modica ha meritato la vittoria, ha giocato e costruito con un piglio da grande squadra. Come era successo nella prima parte del campionato, i rossoblu hanno prodotto un’impressionante mole di gioco, ma c’è ancora qualche finalità a concretizzare, a cercare il guizzo vincente sottoporta.
Con il successo di oggi il Modica conquista tre punti importanti e va a quota quattro. Si guarda al futuro e soprattutto alla prossima trasferta sul terreno del Siracusa, squadra partita con una forte penalizzazione, ma ben messa in campo: un quasi derby molto sentito dalla tifoseria e che è destinato a scaldare i cuori dei tifosi rossoblu, pronti per la trasferta di Siracusa.
Nel campionato di serie D (girone I) la Reggina guida la classifica. Gli amaranto hanno conquistato 4 successi in altrettante partite disputate e sono a punteggio pieno. La Reggina dunque prova la fuga e si coinferma la squadra da battere in un girone dove fin dalle prime giornate si stanno stagliando i valori in campo.
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