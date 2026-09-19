Chi arriva e chi parte: il CR Scicli calcio perfeziona l’organico per la stagione

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Pronto ad arrivare l’americano Alec-Michael Petrizzi, classe 1998, un centracampista sinistro nato a Dunedin in Florida. Il giovane ha maturato la sua esperienza calcistica tra Stati Uniti, Canada e Portogallo (Boca Raton, Victoria Highlanders, Jerumelo). Attesi altri ingaggi sui quali la società, al momento, sta in silenzio.

Intanto è certa la partenza per altri campi di gioco di quattro elementi. Sono risoluzioni di rapporti maturati in maniera consensuale fra la società cremisi e gli stessi giocatori. Lasciano Enrico Paternò per impegni di lavoro, Salvo Iurato che và in una squadra del capoluogo ibleo; Alidou Bouda è stato costretto a lasciare dopo il trasferimento in un altro centro di accoglienza lasciando quello di Scicli. Con la formula del prestito per una squadra di Seconda categoria lascia anche David Kaja. In questi giorni, intanto, sono attese le decisioni della società cremisi sui nuovi giocatori che andranno alla corte del mister Saro Monaca e che saranno all’attenzione del nuovo dirigente sportivo, l’esperto Luigi Implatini.

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