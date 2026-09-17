Frigintini, si riparte: sabato la presentazione ufficiale, domenica subito derby di Coppa contro il Santa Croce

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Il Frigintini Calcio è pronto a rimettersi in moto. La nuova stagione 2026/2027 prenderà ufficialmente il via nel fine settimana con un doppio appuntamento: prima la presentazione della squadra, poi subito il campo con il derby di Coppa Italia contro il Santa Croce.

Sabato mattina, alle 10, i rossoblù della frazione modicana saranno protagonisti della presentazione ufficiale. L’incontro sarà aperto alla stampa, ai tifosi, alle autorità, agli sponsor e ai simpatizzanti. Il filo conduttore scelto dalla società è il claim “Avanti insieme, sempre”, che accompagnerà il racconto degli obiettivi e delle ambizioni per la nuova stagione.

Il giorno dopo, però, sarà già tempo di calcio vero. Domenica alle 15.30, al “Kennedy” di Santa Croce, Nuokri e compagni affronteranno i biancoazzurri allenati da mister Campanaro nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia. Un derby ibleo che rappresenta subito un banco di prova impegnativo contro una formazione indicata tra le più attrezzate del campionato di Promozione.

Mister Ciccio Di Rosa dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. Non saranno infatti disponibili Salvo Vitale, Stefano Gazzè e Angelo Denaro. Per i primi due lo stop dovrebbe protrarsi ancora per un paio di settimane, mentre per Denaro i tempi di recupero sembrano destinati ad essere più lunghi.

Nonostante le defezioni, in casa Frigintini non c’è allarmismo. Di Rosa può contare su una rosa numericamente ampia, con una forte presenza di giovani: sono 15 gli under, molti dei quali hanno già maturato un anno di esperienza nella categoria. Un patrimonio cresciuto anche attraverso la scorsa stagione, conclusa con la salvezza conquistata ai play out contro lo Scicli CR. Accanto ai più giovani ci saranno poi elementi di maggiore esperienza, chiamati a dare equilibrio e personalità nei momenti più delicati.

Per il Frigintini, dunque, la nuova stagione comincia senza preliminari: prima il racconto delle ambizioni, poi immediatamente il verdetto del campo. E il primo capitolo sarà già un derby.

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