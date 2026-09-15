Calcio serie D, nel turno infrasettimanale Modica e Ragusa affrontano due squadre calabresi

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Turno infrasettimanale nel campionato di serie D. Ragusa e Modica sono entrambe impegnate contro due formazioni calabresi.

Il Ragusa ospita la Vigor Lamezia, il Modica invece gioca in trasferta sul terreno del Sambiase, squadra di uno dei quartieri di Lamezia Terme.

Sia il Ragusa che il Modica hanno un solo punto in classifica, frutto del pari nel derby d’esordio, mentre domenica scorsa entrambe sono state sconfitte.

Il Modica si è allenato nella giornata di ieri e questa mattina e nel pomeriggio parte alla volta di Lamezia. Nella formazione mancheranno Hulidov, che dovrà scontare la seconda delle tre giornate di squalifica e gli infortunati Maiorana e Arsenjievic.

La squadra allenata da Filippo Raciti affronta un difficile avvio di campionato. Dopo il derby ha affrontato in casa la capolista Reggina, l’unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate, considerata la squadra da battere del girone I. La sconfitta di misura contro i reggini ha però fatto vedere una squadra in buona salute, che ha giocato alla pari contro i più quotati avversari.

Anche la trasferta di domani si preannuncia ostica contro una delle formazioni più attrezzate, che ha già quattro punti in classifica. Ma il Modica giocherà senza timori reverenziali in un avvio di campionato che il calendario , per ora, le ha reso difficile.

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