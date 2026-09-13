La sanità ragusana si mette in movimento per raggiungere chi rischia di rimanere ai margini delle cure. Sono stati consegnati questa mattina, nel piazzale antistante il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa, i due nuovi motorhome clinici acquistati dall’ASP nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con un investimento complessivo di 490 mila euro. […]
Ragusa sconfitto a Milazzo, non basta il gol della bandiera di Golfo
13 Set 2026 18:27
Esordio con una sconfitta per il Ragusa del nuovo allenatore Francesco Bianca. Allo stadio marco Salmeri di Milazzo, la squadra di casa ha dominato la partita e ha messo a segno i primo due gol nella prima frazione di gioco, con Dall’Oglio e Morabito.
Nel secondo tempo ancora Dall’Oglio porta a tre i gol del Milazzo. Ma il Ragusa non demorde e cerca di mettere nella partita passione e orgoglio. A tempo scaduto, Golfo realizza il gol della bandiera, che non salva dalla sconfitta, ma che ridona un pizzico di fiducia ai sostenitori del Ragusa.
© Riproduzione riservata