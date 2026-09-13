Ragusa sconfitto a Milazzo, non basta il gol della bandiera di Golfo

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Esordio con una sconfitta per il Ragusa del nuovo allenatore Francesco Bianca. Allo stadio marco Salmeri di Milazzo, la squadra di casa ha dominato la partita e ha messo a segno i primo due gol nella prima frazione di gioco, con Dall’Oglio e Morabito.

Nel secondo tempo ancora Dall’Oglio porta a tre i gol del Milazzo. Ma il Ragusa non demorde e cerca di mettere nella partita passione e orgoglio. A tempo scaduto, Golfo realizza il gol della bandiera, che non salva dalla sconfitta, ma che ridona un pizzico di fiducia ai sostenitori del Ragusa.

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