Il Frigintini alza i ritmi: archiviata la quarta settimana, ora c’è il derby di Coppa Italia con il Santa Croce

Il Frigintini ha completato la quarta settimana di preparazione in vista della nuova stagione. Domenica 20 settembre la prima sfida ufficiale in casa del Santa Croce, il ritorno il 30 a Modica. Ufficializzato anche il girone D di Promozione: per i rossoblu l’obiettivo è una salvezza tranquilla.*MODICA* – Quarta settimana di lavoro in archivio e primi impegni ufficiali ormai alle porte. Il Frigintini di Ciccio Di Rosa continua la preparazione in vista della stagione 2026/2027 e si prepara a fare sul serio con l’esordio in Coppa Italia, che metterà subito i rossoblu della Contea di fronte a un derby ibleo.Ieri pomeriggio la squadra ha concluso la quarta settimana di preparazione con una partitella in famiglia disputata contro la formazione Under 19. Un ultimo appuntamento di lavoro prima di concentrare tutte le attenzioni sulla sfida con il Santa Croce, una delle formazioni più attrezzate del girone D del prossimo campionato di Promozione.Il primo confronto ufficiale è in programma domenica 20 settembre in terra camarinense, mentre il match di ritorno si giocherà a Modica mercoledì 30 settembre. Un doppio appuntamento che rappresenterà il primo vero banco di prova per la formazione allenata da Ciccio Di Rosa, attesa poi dall’avvio del campionato di Promozione, fissato per il 27 settembre.Nel frattempo, il Comitato Regionale della LND ha ufficializzato la composizione del girone D, nel quale il Frigintini troverà diverse formazioni iblee e avversari provenienti dalle province di Siracusa, Caltanissetta ed Enna.Oltre ai rossoblu modicani, il raggruppamento comprende Pro Ragusa, Casmenarum Comiso, Santa Croce e Ragusa Boys. A completare il girone sono le siracusane Megarese, Atletico Megara, Città di Canicattini, Noto e Cassibile, il Qal’at Caltagirone, le ennesi Barrese e S. Anna Enna e le nissene Serradifalco, Sommatinese e Real Gela.Un girone che si presenta particolarmente competitivo, con diverse squadre che hanno allestito organici ambiziosi e puntano a recitare un ruolo da protagoniste nella corsa al salto di categoria. Per il Frigintini, invece, la priorità resta quella di conquistare una salvezza tranquilla, attraverso il lavoro e la crescita di un gruppo giovane.A fare il punto sulla nuova stagione è il responsabile dell’Area Tecnica, Stefano Di Rosa, che sottolinea il valore dei tanti derby iblei ma anche la difficoltà del campionato che attende la squadra.“Di questo girone ci affascina il fatto di giocare diversi derby iblei, ma anche la consapevolezza di doverci misurare con squadre che si sono attrezzate per il salto di categoria”, spiega Stefano Di Rosa.Il progetto del Frigintini resta fortemente legato alla valorizzazione dei giovani locali. “Il nostro unico obiettivo rimane la salvezza, perché al cospetto di quattro nuovi innesti con anni di esperienza, saremo anche quest’anno la squadra con più under in rosa, ben 15, motivo per cui rimaniamo una squadra in costruzione sotto l’aspetto individuale”.Una scelta precisa, che comporta inevitabilmente un tasso di esperienza più basso rispetto ad altre formazioni, ma che rappresenta anche la strada che la società ha deciso di percorrere.“Il nostro tasso di esperienza rimane basso, ma è proprio questa la sfida che ci poniamo anche per la prossima stagione: puntare su giovani locali e dare loro la possibilità di misurarsi in un campionato tosto come il girone D di Promozione di quest’anno”.Per il Frigintini sarà dunque un’altra stagione da affrontare con pazienza, consapevolezza e spirito di sacrificio. La squadra dovrà misurarsi con avversari competitivi, in un percorso che il responsabile dell’Area Tecnica paragona a una vera e propria scalata.“Ci sarà da scalare una montagna come nella passata stagione e con il lavoro meticoloso e attento del mister e del suo staff, affronteremo tutte le squadre con il massimo impegno e consapevoli del fatto che ci saranno momenti difficili, che come lo scorso campionato affronteremo senza perderci d’animo”.La preparazione è ormai entrata nella fase decisiva e il derby di Coppa Italia con il Santa Croce è il primo appuntamento da cerchiare in rosso. Una sfida che arriva al termine di quattro settimane di lavoro e che permetterà allo staff tecnico di valutare la condizione della squadra in vista dell’inizio del campionato.“Saremo sì una squadra giovane, ma con la voglia di andare in campo a soffrire e sudare la maglia ogni domenica e contro ogni avversario”, conclude Stefano Di Rosa.Adesso la parola passa al campo. Il Frigintini è pronto a misurarsi con il Santa Croce, per una doppia sfida che inaugurerà ufficialmente la nuova stagione dei rossoblu della Contea.

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