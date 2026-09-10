Eccellenza, il campionato del Vittoria inizia ad Acireale: Giancarlo Betta: “Un programma di 2/3 anni per costruire il futuro”

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Esordio in trasferta per il nuovo Vittoria di Giancarlo Betta. La squadra biancorossa viaggia alla volta di Acireale per incontrare una squadra blasonata.

È la partita d’esordio del campionato di Eccellenza che il Vittoria inizia quest’anno con un piglio diverso. Senza gli obiettivi di primato delle passate stagioni, con l’obiettivo di fare bene, ma soprattutto di costruire un progetto che guardi al futuro. L’allenatore e il direttore sportivo Tino :Longo hanno lavorato braccio a braccio per costruire l’organico della nuova stagione. L’ultimo arrivato è Emanuele Amabile, un giocatore che mancava nella rosa della squadra, un play basso capace di impostare il gioco e di fare ripartire la squadra.

Amabile ha giocato in serie C e serie D. Ha accettato l’Eccellenza perché crede nel progetto del Vittoria: una società seria e credibile, che cerca di dare il meglio ai propri giocatori e soprattutto la giusta serenità per affrontare il campionato.

“La società ci ha dato degli obiettivi – afferma Betta – che sono quelli di disputare un buon campionato, di costruire una squadra capace di fare divertire il pubblico e che dia tutto in campo. Ci sono molti giocatori giovani, l’età media è molto bassa. Si cercherà di costruire per il futuro per un progetto che dovrebbe dare dei risultati nell’arco di due / tre anni”.

Tino Longo aggiunge: “Abbiamo scelto con attenzione ogni giocatore, chiedendo che rispondesse ai nostro obiettivi. Questi giocatori e questa squadra cresceranno”. La stagione non è però iniziata bene per il Vittoria, sconfitto al primo turno di Coppa Italia dal Niscemi. “Avevamo davanti una squadra forte, una tra quelle con ambizioni di primato – spiega Raciti – abbiamo giocato, ma abbiamo pagato il fatto di non aver disputato delle vere amichevoli nel precampionato. Il risultato ci penalizza, ma io ho visto una buona squadra che si applica e cerca di giocare, mai doma. Il gioco non mi ha deluso. Tutt’altro! I calciatori hanno dato tutto quello che

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