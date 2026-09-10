Niente Promozione per lo Scicli: il sogno sfuma sul più bello

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L’attesa degli ultimi giorni è finita con l’amaro in bocca. Lo Scicli, retrocesso nell’ultima stagione calcistica in Prima Categoria, non andrà in Promozione. Un ripescaggio mancato che ha colto di sorpresa la società cremisi speranzosa di poter disputare nuovamente il campionato di Promozione. “La società U.S.D. C.R. Scicli prende atto, con vivo rammarico, delle decisioni ufficiali pubblicate dal Comitato regionale Sicilia della LND in merito alla definizione degli organici per la stagione sportiva 2026/2027. La delibera degli organi federali ha sancito il mancato ripescaggio della squadra cremisi nel campionato di Promozione, determinando la nostra permanenza in Prima Categoria – è stato scritto in una nota – la dirigenza guidata dal presidente Bartolo Alecci e dal direttore generale Peppe Puglisi ha lavorato incessantemente nel mese di agosto per completare e depositare una pratica impeccabile, adempiendo con puntualità a ogni onere economico e strutturale richiesto. Eravamo pronti a confrontarci con una categoria superiore, forti di un progetto solido e della ferma volontà di dare a Scicli il palcoscenico che merita”.

La società aveva tutte le carte in regola per disputare il campionato superiore.

“Accettiamo la decisione formale della LND, ma questo non sposta di un millimetro i nostri piani – ha dichiarato il direttore generale Peppe Puglisi – comprendiamo la delusione dei nostri sostenitori che sognavano il ritorno immediato in Promozione, purtroppo le scelte e gli errori fatti la passata stagione li stiamo pagando a caro prezzo. La risposta della società arriverà sul campo: il valore del nostro organico, le strategie del direttore sportivo Luigi Implatini e la guida tecnica di mister Saro Monaca sono garanzie assolute. Giocheremo per vincere e prenderci sul rettangolo di gioco ciò che la burocrazia estiva ci ha negato, cercheremo di capire la motivazione e se ci saranno i presupposti presenteremo ricorso. La Società ringrazia sentitamente gli sponsor, l’intera comunità sciclitana ed i sostenitori che si sono stretti attorno ai colori cremisi durante le settimane di attesa. Da oggi, l’attenzione dello staff e del gruppo squadra è rivolta esclusivamente alle gare ufficiali. Invitiamo tutti gli sportivi sciclitani a sostenere la squadra fin dalle prime battute: il loro calore sarà la spinta decisiva per conquistare l’obiettivo sul campo”.

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