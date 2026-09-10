Verso Modica – Reggina, gara di cartello: arriva l’agibilità del “Pietro Scollo”. L’allenatore Raciti: “Non partiamo battuti, proveremo a vincere”

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Arriva l’agibilità per lo stadio “Pietro Scollo” di Modica. La Commissione pubblici Spettacoli ha effettuato questa mattina un sopralluogo nella struttura di contrada Caitina. I lavori effettuati dal comune sono stati conclusi ed è stata autorizzata anche la tribuna degli ospiti (250 posti) sui 2500 complessivi dello stadio. Delineati anche i percorsi di ingresso e di uscita delle due tifoserie.

Per il Modica, l’esordio casalingo coincide con una partita di cartello. Al “Pietro Scollo” arriverà la Reggina, squadra considerata la favorita del girone, con mire di promozione. La Reggina, società dal passato importante, punta a ritornare nel calcio che conta.

Nel Modica mancherà Hulidov, che dopo la gara di domenica a Ragusa è stato squalificato per tre giornate. Hulidov è un classe 2007 e questo costringerà l’allenatore Filippo Raciti a ripensare la formazione, con l’inserimento di un altro giocatore di 18 anni.

Altra assenza, quella di Arsenjievic, per ora non disponibile, mentre per altri giocatori si sta valutando la loro condizione.

A Modica c’è grande attesa per l’arrivo della Reggina, una gara di cartello che coincide con l’esordio casalingo. La Reggina è favorita, ma le partite si vincono sul campo. “Sappiamo il valore dell’avversario – spiega l’allenatore Filippo Raciti -ma noi faremo la nostra partita e cercheremo di fare risultato. Questa partita è il suggello del lavoro di questi anni: la società ha lavorato bene e oggi può regalare ai tifosi la gioia di vedere giocare squadre importanti. Reggina e Modica hanno obiettivi diversi. Per noi l’obiettivo è una salvezza tranquilla. Ma per ottenere questo risultato dobbiamo ottenere i punti e conquistarli sul campo. È ciò che cercheremo di fare anche con la Reggina”.

A Modica si attende la presenza di un discreto numro di tifosi ospiti. Prevista anche una folta delegazione di giornalisti di tv, radio e carta stampata. “La società si sta attrezzando per accoglierli al meglio – spiega il dirigente Andrea Frasca – faremo sentire l’ospitalità dei modicani. E sarà così per tutte le sqaudre ospiti. Per la nostra città sarà una giornata da ricordare”.

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