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Il Vittoria si rafforza: arriva Emanuele Amabile, sarà il play del centrocampo
08 Set 2026 16:32
Un nuovo acquisto per il Vittoria. La società ha tesserato il centrocampista Emanuele Amabile, 27 anni, con un passato importante in serie D e serie C. Nella quarta serie Amabile ha collezionato circa 150 presenze, 80 volte è sceso in campo in serie C. Lo scorso anno ha vestito la maglia della Taurus Acerrana, nella serie D campana. In precedenza era stato a Cerignola, Manfredonia, Ugento, Martina, Sora e Real Aversa.
Era senza contratto all’inizio della stagione. Ha accettato l’offerta del Vittoria. «Mi ha convinto il progetto -ha detto – ci sono poche società capaci di mantenere gli impegni e di garantire ai calciatori un ambiente serio e sereno».
Amabile ha sostenuto le visite mediche e si è messo a disposizione dell’allenatore Giancarlo Betta. Già nel pomeriggio si è allenato con i compagni. Finora si è allenato con impegno pur essendo senza squadra ed è pronto a disputare le prime partite.
Emanuele Amabile è un lusso per il campionato di Eccellenza. Il giocatore è un play, un uomo capace di dettare i tempi del gioco a centrocampo: un “metronomo”, un uomo d’ordine, capace di leggere le partite e di impostare il gioco. Il suo ruolo diventa determinante per una squadra nuova di zecca, che Giancarlo Betta sta cercando di forgiare giorno dopo giorno.
Domenica la squadra è attesa dalla gara d’esordio contro l’Acireale. Il calendario mette i biancorossi subito a confronto con una delle nobili decadute del campionato di Eccellenza e – ovviamente -anche una delle favorite del torneo.
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