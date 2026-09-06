Il derby Ragusa-Modica è tornato: quattro gol, due espulsi e il pareggio rossoblù in pieno recupero

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Finisce 2-2 all’Aldo Campo la sfida tra Ragusa e Modica, tornata in Serie D dopo una lunga assenza. Una partita iniziata a tutta velocità e chiusa soltanto al 93’, quando il Modica ha trovato il gol del pareggio.

Ai rossoblù bastano appena ottanta secondi per passare. Aprile mette il pallone in area dalla fascia e Reinero anticipa la difesa ragusana, battendo di testa il portiere per lo 0-1.

La gara si accende anche sul piano agonistico. Al 12′ del primo tempo l’arbitro espelle Hulidov del Modica e Accetta del Ragusa dopo un episodio di reazione su un fallo ai danni di un calciatore rossoblù: entrambe le squadre restano così in dieci sotto la calura iblea. Il Ragusa reagisce e trova il protagonista della sua partita in Sinatra. Al 33’ arriva l’1-1, poi, nel recupero della prima frazione, ancora Sinatra firma il 2-1 su errore della difesa modicana e che manda le Aquile negli spogliatoi in vantaggio.

Nella ripresa il Modica prova a recuperare, mentre il Ragusa difende il vantaggio e cerca di contenere la pressione ospite. L’ingresso di Pierce cambia il Modica in attacco. L’attaccante colpisce il palo dopo pochi minuti e mette la retroguardia azzurra sotto pressione. Quando i tre punti sembrano ormai destinati ai padroni di casa arriva l’ultimo cambio di scena: al 93’ Kljajic trova il gol del 2-2 e consente al Modica di uscire dall’Aldo Campo con un punto nel giorno del ritorno in Serie D. Sugli spalti mancavano i tifosi modicani, esclusi dalla trasferta dal provvedimento che aveva fatto discutere alla vigilia. Molti hanno seguito la partita al bar in servizio (a pagamento) streaming. Doppio peccato, perché sugli spalti c’erano molti vuoti: i tifosi azzurri non hanno risposto in massa.

Risultati della prima giornata di serie D, girone I:

CastrumFavara–Milazzo 3-0

Enna–Digiesse PraiaTortora 0-5

Nissa–Vigor Lamezia 3-1

Nuova Igea Virtus–Avola 4-2

Ragusa–Modica 2-2

Reggina–Licata 5-0

Sambiase–Gela 2-1

Siracusa–Athletic Palermo 4-2

Trapani–Vibonese 0-4

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