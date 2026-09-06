Il Vittoria è fuori dalla Coppa Italia: biancorossi vincenti sul Niscemi, ma non basta

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il Vittoria è fuori dalla Coppa Italia. La squadra allenata da Giancarlo Betta ha vinto oggi per 2-1 contro il Niscemi. Ma il risultato dell’andata (3-0 per il Niscemi) ha pesato come un macigno e ha ha reso quasi impossibile recuperare.

Tanto più che la gara si era messa subito in salita per il Vittoria che dopo appena quattro minuti era stato colpito da Hardes: Niscemi dunque subito in vantaggio e per i biancorossi i gol da segnare per sperare in un recupero diventavano addirittura quattro.

La squadra non si è disunita, ha giocato una buona partita, ma l’impresa era ormai quasi impossibile. Prima del duplice fischio il Vittoria è andato a segno con Francofonte. Si va negli spogliatoi sul risultato di parità. Nella ripresa segna l’attaccante Romero al 15° su calcio di rigore. Il Vittoria regala ai propri tifosi un successo amaro. Già al primo turno la squadra resta fuori dalla Coppa Italia.

Gli obiettivi saranno per questa stagione solo quelli del campionato, che il Vittoria affronterà con una squadra nuova di zecca. Il Vittoria è una squadra che può crescere e fare bene, ma in questa prima fase ha mostrato dei limiti. Ci sarà tempo per recuperare. A partire da domenica prossima, che vedrà il Vittoria impegnato nella gara d’esordio in campionato contro la Jonica, a Santa Teresa Riva.

© Riproduzione riservata