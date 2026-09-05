Derby Ragusa – Modica a porte chiuse: ecco perchè: la Questura elenca tutti i comportamenti violenti

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Tra Modica e Ragusa c’è una rivalità mai sopita. Le due squadre si sono incontrate l’ultima volta sette anni fa e le vicende sportive delle due società li hanno tenuti distanti, in campionati diversi.

Da quest’anno però le due squadre si ritrovano in serie D (il Ragusa ha conquistato la salvezza ai play off contro il Messina, il Modica ha vinto un campionato da protagonista ed è neopromosso).

E la prima giornata di campionato ha messo davanti proprio le due squadre iblee, per un derby dal sapore antico.

Le due squadre si incontreranno sul campo, ma le tifoserie resteranno distanti. La Prefettura ha deciso di negare la trasferta ai tifosi modicani. Di più: potrà entrare allo stadio solo chi è residente a Ragusa. Ingresso vietato anche per altri tifosi, provenienti da altre città. Il riferimento è al Vittoria, i cui tifosi sono “gemellati” con i tifosi del Modica e ad essi accomunati dalla storica rivalità con i ragusani.

Anche se l’ultima partita tra Ragusa e Modica è stata disputata sette anni fa e fu assolutamente tranquilla, senza problemi di sorta, la Questura ha raccolto una serie di elementi che fanno comprendere come la rivalità tra Ragusa e Modica possa costituire un serio problema e la Prefettura ha deciso quindi di vietare la trasferta.

Sono numerosi gli episodi “pesanti” che si sono verificati negli ultimi anni e che hanno convinto la Prefettura a evitare problemi di ordine pubblico.

Vediamoli nel dettaglio:

Il 23 marzo 2019, data dell’ultimo incontro tra Ragusa e Modica, i tifosi ragusani si posizionarono lungo la strada che dovevano percorrere le auto con a bordo i tifosi ragusani, apostrofandoli con offese e dileggi e alla fine alcuni sono anche venuti alle mani.

Il 24 giugno 2024, dopo la sconfitta del Modica ai play off, i ragusani affissero uno striscione nei pressi dello stadio Vincenzo Barone di Modica con la scritta “Modicano, pazienza, rigiochi in Eccellenza”.

Un anno dopo, a marzo 2025, dopo la conclusione della partita tra Ragusa e Akragas, due ultras del Modica tentavano di impossessarsi di un sacco contenente i vessilli dei ragusani. I due gruppi si sono scontrati, ma l’intervento della Polizia e delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. I due tifosi modicani furono poi sottoposti a Daspo.

La Prefettura parla poi dell’”affissione di striscioni di reciproco dileggio e insulto” e della “pubblicazione di contenuti di analogo tenore sui social”. E ancora: a novembre 2025, durante la partita Modica – Leonfortese, veniva esposto uno striscione dei tifosi del Modica, con questa frase: “A Vibo disertate, a Misterbianco scappate – ripiega il tuo striscione, rispetta il tuo passato – Anche dai tuoi vecchi ultras viene disprezzato – ragusano perizomato”

Gli episodi non sono mancati anche nel 2026. A marzo, allo stadio “Aldo ca,mpo” di ragusa veniva affisso uno striscione con la scritta “Bastardi. Stiamo arrivando”, con rifewrimento esplicito all’imminente promozione del Modica in serie D. I tifosi ragusani rimossero lo striscione, salvo poi esporlo in territorio di Modica, ma capovolto. Un gesto -secondo la Questura, di alto valore simbolico, perché “il posizionamento dello striscione capovolto simboleggia il massimo disprezzo per la tifoseria rivale”.

E veniamo a tempi più recenti, addirittura delle ultime settimane. Quando sono stati resi noti i calendari della serie D, che fissavano nella prima giornata il derby ibleo tra Ragusa e Modica, asllo stadio “Aldo campo” sono state rinvenute le scritte “Modica Merda” e edegli adesivi con i colori sociali del Ragusa e la scritta “Odio Modica”, con disegni carichi di odio e di disprezzo.

Questo episodio si è verificato proprio qualche giorno fa e ha definitivamente convinto la Questura dei rischi reali che la rivalità tra le due tifoserie, sempre espressa con un linguaggio violento, potrebbe causare. Per ultimo, proprio l’amicizia tra le tifoserie del Modica e del Vittoria, entrambe caratterizzate da una forte rivalità verso Ragusa, costituisce un ulteriore fattore di criticità e di potenziale rischio per la sicurezza pubblica. Da qjui la decisione: solo i residenti a Ragusa potranno assistere alla partita.

Per la società ospitante, il Ragusa calcio, si tratta di un notevole danno economico, causato purtroppo dai suoi stessi tifosi e dal loro linguaggio violento. Sono quindi gli stessi ultras (o forse solo alcuni tra questi …) a danneggiare la loro squadra.

E veniamo alla gara di domani. Nel Modica mancheranno due giocatori, Asero e Maiorana. Non si sa nulla invece della potenziale formazione del Ragusa.

Fischio d’inizio, per tutti, alle 15,30. Comincia la stagione 2026 – 2027 e il calcio da tre punti.

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