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Coppa Italia, il Modica batte l’Enna. I rossoblu superano il primo turno con un gol per tempo
30 Ago 2026 18:24
Buona la prima !
Il Modica batte per 2 – 0 l’Enna e regala ai tifosi una prestazione d’eccellenza, che manda in visibilio gli spettatori del “Pietro Scollo”.
La squadra ha giocato in scioltezza, facendo intravvedere alcuni scampoli di bel gioco e soprattutto il nuovo volto di un Modica profondamente rinnovato, in cui i nuovi arrivati hanno mostrato di aver assimilato il “verbo” dell’allenatore Filippo Raciti e di saper tradurre in azioni e in gol gli schemi assimilati durante l’intenso mese della preparazione estiva.
Un gol per tempo e per l’Enna, che invece ha allestito la squadra solo di recente, non c’è stato nulla da fare. Fin dall’inizio la differenza dei valori in campo è stata evidente e i gialloverde hanno insidiato ben poco la porta rossoblu difesa da Romano.
Nel primo tempo il Modica era passato in vantaggio con Kljajic. Si va al riposo sull’1-0 e nella ripresa la musica non cambia. Tocca a Reinero mettere al sicuro il risultato con un tiro al volo su cross di Deodato: gran bel gol!
Il Modica, dunque, prosegue il suo cammino e accede ai 32esimi di finale. L’Enna, invece, esce dalla competizione, come era accaduto la settimana scorsa al Siracusa, battuto proprio dal Modica nel turno preliminare di Coppa Italia.
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