Esordio in Coppa Italia contro il Niscemi: il nuovo Vittoria di Giancarlo Betta si presenta

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Il Vittoria calcio si presenta. Nella splendida cornice della spiaggia di Cammarana, dove si svolgono i tornei estivi del Kamarina beach Sport, la squadra è stata presentata alla città. Un momento di festa per far conoscere alla città e ai tifosi la nuova squadra, profondamente rinnovata, con poche conferme e molti volti nuovi e, al contempo, con l’inserimento di molte giovani promesse.

Gli ultimi due volti giovani sono stati annunciati dalla società nella giornata di ieri: sono stati inseriti nell’organico il difensore Santo Agati, classe 2007 e il centrocampista Salvatore Divita, classe 2009, quest’ultimo vittoriese doc. Lasciano la squadra invece Dembelé e Gelardi.

Oggi, prima partita ufficiale della società. Il Vittoria esordirà in Coppa Italia contro il Niscemi. La squadra di Giancarlo Betta si misurerà contro una delle squadre che si sono mosse meglio sul mercato, con tanti nuovi innesti e che ha le carte in regola per disputare un buon campionato.

Si gioca alle 19, allo stadio Pontelongo di Niscemi.

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