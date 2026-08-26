Comiso riparte e sogna la Promozione: nuova stagione tra ambizioni e ripescaggio

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Il Comiso Calcio alza il sipario sulla nuova stagione e lo fa con ambizioni importanti. La squadra ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di Prima Categoria, ma in casa biancazzurra lo sguardo è già rivolto alla Promozione. La società ha infatti presentato la domanda di ripescaggio e attende di conoscere l’esito della procedura.

La scorsa stagione ha lasciato in eredità entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi. Il Comiso ha disputato un campionato di vertice, conquistando i play off del proprio girone e arrivando fino alla finalissima di Canicattini Bagni, dove è stato sconfitto dal San Gregorio di Catania.

Comiso, la panchina resta a Raffaele Monaco

La società ha scelto la continuità affidando nuovamente la guida tecnica a Raffaele Monaco, confermato dopo il lavoro svolto nella passata stagione. Al suo fianco ci sarà il fratello Emanuele Monaco, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda.

A completare lo staff tecnico sarà Alessandro Scaglione, confermato nel ruolo di allenatore dei portieri. Una struttura che punta quindi sulla continuità per costruire una squadra capace di confermarsi ai vertici.

Il sogno del ripescaggio in Promozione

Il tema più caldo dell’estate è però quello del possibile salto di categoria. Il presidente Gaetano Tomasello ha presentato la domanda di ripescaggio per il campionato di Promozione, forte di un percorso sportivo che ha visto il Comiso arrivare a un passo dalla promozione sul campo.

La mancata iscrizione del San Gregorio di Catania, vincitore della finalissima, potrebbe infatti aprire nuovi scenari. Entro la scadenza del 24 agosto sono state presentate dieci domande di ripescaggio e il Comiso, secondo quanto riferito dalla società, occuperebbe le prime posizioni della graduatoria.

L’eventuale approdo in Promozione cambierebbe naturalmente prospettive e obiettivi, ma la società si dice pronta ad affrontare anche la categoria superiore.

“Abbiamo allestito una buona squadra – spiega il presidente Gaetano Tomasello – confermando alcuni giocatori della passata stagione e tesserando alcuni giocatori di categoria, che puntelleranno la squadra nei vari settori”.

“Puntiamo a vincere la Prima Categoria”

La programmazione della società non dipende però dall’esito del ripescaggio. Se il Comiso dovesse restare in Prima Categoria, l’obiettivo dichiarato è quello di disputare un campionato di vertice e puntare alla vittoria.

“Il nostro obiettivo è disputare un campionato di alta classifica, puntando a vincere il campionato”, sottolinea Tomasello.

Se invece dovesse arrivare il ripescaggio, la strategia cambierebbe soltanto negli obiettivi immediati. “Pensiamo di poter affrontare anche il campionato di categoria di Promozione: questa squadra ha le carte in regola per ottenere una salvezza tranquilla. Sarà questo il nostro obiettivo”.

Parole che fotografano una società intenzionata a farsi trovare pronta in entrambi gli scenari, con una rosa costruita per competere e con l’ambizione di continuare il percorso di crescita.

Nuovo vicepresidente e conferme nell’organigramma

Parallelamente alla costruzione della squadra, il Comiso ha rafforzato anche la struttura societaria. Nelle ultime settimane è stato nominato Silvio Meli come nuovo vicepresidente.

Confermato invece Anthony Tidona nel ruolo di direttore sportivo, mentre Angelo Tummino sarà il team manager. Alla guida della società resta il presidente Gaetano Tomasello.

Un assetto che punta a dare continuità al progetto e a consolidare il lavoro avviato negli ultimi anni.

Comiso, spazio anche al settore giovanile

La nuova stagione non riguarda soltanto la prima squadra. La società ha aperto le iscrizioni per il settore giovanile, affidando l’incarico di dirigente responsabile a Giovanni Dieli.

Il Comiso parteciperà ai campionati provinciali Under 17 e Under 19, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dei giovani calciatori e costruire un vivaio sempre più centrale nel progetto societario.

Tra Prima Categoria, possibile ripescaggio in Promozione e settore giovanile, il Comiso si prepara dunque a una stagione ricca di aspettative. La squadra ha già iniziato a lavorare sul campo, mentre la società attende il verdetto sul ripescaggio: il prossimo capitolo della storia biancazzurra potrebbe iniziare da una categoria superiore.

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