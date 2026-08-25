Lo Scicli calcio chiede il ripescaggio in Promozione. E’ ufficiale

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La domanda alla Federazione calcio regionale è stata presentata dalla società che chiede il ripescaggio nel campionato di Promozione Sicilia per la stagione 2026/2027. Unitamente alla richiesta è stato trasmesso anche il bonifico di saldo per l’iscrizione. “Una scelta ambiziosa che testimonia la solidità del progetto sportivo e la volontà di riportare Scicli in un palcoscenico importante – spiega il direttore generale Giuseppe Puglisi assieme al presidente Bartolo Alecci – a prescindere dalla categoria, con la speranza che la nostra richiesta venga accolta. Sarà uno Scicli della comunità. Il progetto, però, non riguarda soltanto la squadra. La società vuole infatti trasformare la Promozione in un’occasione per coinvolgere l’intera città.

Vogliamo coinvolgere tutta la comunità di Scicli. Non sentiamo che lo Scicli sia di Alecci, di Puglisi o di qualcun altro: la squadra è degli sciclitani”. Ed è attesa un’assemblea pubblica proprio per parlare dello Scicli calcio e di quanto la società sta programmando per rialzare l’attenzione sulla squadra e sul suo cammino sportivo del nuovo anno calcistico. “In futuro faremo un’assemblea popolare aperta a tutti, per permettere a chi vorrà di dare il proprio contributo, sia economico sia di sostegno alla società. È questo l’intento che vorremmo costruire negli anni” – conclude Giuseppe Puglisi.

© Riproduzione riservata