Nuovo colpo di mercato per il Vittoria: arriva Ranieri Ruffino, “motorino” della fascia sinistra

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Il Vittoria completa la rosa in vista della prossima stagione nel campionato di Eccellenza. Dopo ferragosto, è stato tesserato Ranieri Ruffino, terzino sinistro classe 2004.

Ruffino ha giocato in serie D con Troina, Siracusa, Gioiese, Ragusa, Messina. Lo scorso anno è stato titolare nel Misilmeri, squadra che ha disputato il campionato di Eccellenza (girone A siciliano).

Il giocatore, appena 22 anni, si presenta come “un motorino della fascia”, capace di proiettarsi in avanti a supporto del gioco offensivo.

Con il suo arrivo, il Vittoria ha un altro elemento importante per la fascia sinistra, capace di giostrare sia in difesa, sia nella fase di costruzione e finalizzazione del gioco.

Intanto, la squadra prosegue la preparazione in vista delle prime gare di campionato e della Coppa Italia.

Intanto, sono stato annunciate altre conferme: Marco Ottone sarà, anche per la prossima stagione, l’allenatore della squadra juniores, Daniele Indelicato sarà l’allenatore dei portieri.

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