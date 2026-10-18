Una brutta sconfitta per lo Scicli travolto dal Carlentini. Dura presa di posizione del presidente Bartolo Alecci.

di Pinella Drago – Una domenica nerissima per lo Scicli che ha incassato una pesantissima sconfitta sul campo del Carlentini Calcio. Un pesante 5-1 che non lascia spazio né ad alibi e né a scuse: è stata una giornata totalmente storta, caratterizzata da un approccio sbagliato fin dai primi minuti di gioco. La squadra è apparsa irriconoscibile rimanendo, metaforicamente, negli spogliatoi per tutto il primo tempo terminato 3 a 0. Ciò ha consentito agli avversari di prendere il largo senza trovare una vera reazione. I ragazzi non sono mai riusciti a entrare in partita né a interpretarla con il giusto atteggiamento tattico e agonistico, offrendo una prestazione al di sotto delle aspettative. Un atteggiamento che ha provocato la durissima e inflessibile reazione del Presidente Bartolo Alecci che, nel post-gara, si è espresso con parole chiare e senza sconti. “Non si possono fare figure così brutte e vergognose. Bisogna avere rispetto per la società, per i tifosi e soprattutto per la maglia cremisi, che va sempre onorata dal primo all’ultimo minuto – ha ripreso così la squadra Bartolo Alecci – risultati del genere sono inaccettabili e non dovranno ripetersi mai più”. Un richiamo fortissimo che deve servire da scossa immediata per tutto il gruppo. “Non c’è tempo per piangersi addosso. Questo scivolone deve spingere la squadra a un’approfondita riflessione e ad un immediato cambio di marcia – ha commentato il vice presidente Angelo Massari – i ragazzi devono abbassare la testa, lavorare sodo e rialzarsi subito. L’occasione per riscattarsi e dimostrare il vero valore di questo gruppo è data già il prossimo mercoledì nella sfida di Coppa Italia contro il Pozzallo per poi tuffarsi nuovamente nel campionato sabato prossimo nel big match casalingo contro l’Atletico Catania. Serve orgoglio ed attaccamento ai colori cremisi per cancellare questa brutta parentesi e riprendere il cammino”.