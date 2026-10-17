Omaggio ad Aldo Raffaele. Premio Vittoria Insigne (alla memoria) al musicista che creò le prime band degli anni 70

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Omaggio ad Aldo Raffaele, musicista e cantautore vittoriese.

Il prossimo 22 ottobre verrà conferito il premio Vittoria Insigne alla Memoria per ricordare la sua musica e la sua attività durata più di cinquant’anni. Aldo Raffaele iniziò giovanisismo la sua attività artistica, dapprima come batterista, promuovendo e animando le prime band degli anni 70. Ha formato e avviato tanti giovani talenti, che ha seguito con la sua grande capacità di riconoscere le doti artistiche e le potenzialità.

La sua passione per la musica lo ha accompagnato lungo tutta la sua vita fino a quando si è spento, nel marzo dello scorso anno, a 76 anni.

La sua passione per la musica è stata trasmessa ai figli, Carmiliano e Cassandra e soprattutto quest’ultima ha intrapreso un’importante carriera musicale. E’ nota come “la cantora indipendente” e che ha raggiunto la notorietà soprattutto grazie a X Factor.

Il 22 ottobre, alle 19,30, al Teatro Vittoria Colonna, il premio Vittoria Insigne alla memoria sarà consegnato ai figli di Aldo Raffaele.

In programma a seguire un concerto show per riproporre la sua musica e i suoi brani celebri. Sul palco saliranno i suoi figli e la band degli amici musicisti.

© Riproduzione riservata