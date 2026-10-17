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Omaggio ad Aldo Raffaele. Premio Vittoria Insigne (alla memoria) al musicista che creò le prime band degli anni 70
17 Ott 2026 19:36
Omaggio ad Aldo Raffaele, musicista e cantautore vittoriese.
Il prossimo 22 ottobre verrà conferito il premio Vittoria Insigne alla Memoria per ricordare la sua musica e la sua attività durata più di cinquant’anni. Aldo Raffaele iniziò giovanisismo la sua attività artistica, dapprima come batterista, promuovendo e animando le prime band degli anni 70. Ha formato e avviato tanti giovani talenti, che ha seguito con la sua grande capacità di riconoscere le doti artistiche e le potenzialità.
La sua passione per la musica lo ha accompagnato lungo tutta la sua vita fino a quando si è spento, nel marzo dello scorso anno, a 76 anni.
La sua passione per la musica è stata trasmessa ai figli, Carmiliano e Cassandra e soprattutto quest’ultima ha intrapreso un’importante carriera musicale. E’ nota come “la cantora indipendente” e che ha raggiunto la notorietà soprattutto grazie a X Factor.
Il 22 ottobre, alle 19,30, al Teatro Vittoria Colonna, il premio Vittoria Insigne alla memoria sarà consegnato ai figli di Aldo Raffaele.
In programma a seguire un concerto show per riproporre la sua musica e i suoi brani celebri. Sul palco saliranno i suoi figli e la band degli amici musicisti.
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