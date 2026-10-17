Le Masserie compie 20 anni e festeggia con i suoi clienti: il 25 ottobre una grande festa con animazione, torta e premi

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Con “Festeggia e Vinci” in palio 4.000 euro in buoni acquisto e un premio finale da 500 euro

RAGUSA – Vent’anni di shopping, incontri, iniziative e momenti condivisi con la città. Il Centro Commerciale Le Masserie di Ragusa celebra un traguardo importante e sceglie di farlo insieme ai suoi clienti, con una grande festa in programma domenica 25 ottobre e un concorso a premi, avviato già nei giorni scorsi, che mette in palio complessivamente 4.000 euro in buoni acquisto. Un compleanno speciale per una realtà che, inaugurata nel 2006, è diventata negli anni il principale punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero nel territorio ibleo, con una caratteristica che la distingue da molte altre strutture commerciali: la sua collocazione all’interno della città di Ragusa, che ne ha favorito negli anni il rapporto diretto con la comunità.



Il momento centrale dei festeggiamenti sarà domenica 25 ottobre, a partire dalle ore 18, quando il centro commerciale accoglierà famiglie, bambini e visitatori per un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della condivisione. In programma animazione per i più piccoli, momenti di intrattenimento e una grande torta di compleanno, da condividere simbolicamente con tutti coloro che vorranno partecipare alla festa. Un’occasione per spegnere insieme le venti candeline e celebrare un percorso costruito giorno dopo giorno anche grazie alla fiducia e alla presenza dei tanti clienti che frequentano Le Masserie.

Ma i festeggiamenti non si esauriscono con l’appuntamento del 25 ottobre. Per celebrare il ventesimo anniversario, il centro commerciale ha infatti promosso “Festeggia e Vinci – Il grande concorso che premia i nostri 20 anni insieme”, un’iniziativa partita il 9 ottobre e attiva fino al 25 ottobre, pensata per coinvolgere direttamente i visitatori e rendere ancora più piacevole l’esperienza dello shopping. Partecipare è semplice. È sufficiente effettuare un acquisto di almeno 5 euro in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, conservare lo scontrino e presentarlo alla postazione dedicata all’interno del centro commerciale. Qui, attraverso un sistema di gioco elettronico, i clienti maggiorenni potranno tentare la fortuna e scoprire immediatamente se hanno vinto uno dei buoni acquisto da 5 o 10 euro messi in palio.



Il concorso prevede complessivamente 510 buoni acquisto assegnati con vincita immediata, per un valore di 3.500 euro. A questi si aggiunge un premio finale particolarmente interessante: 500 euro in buoni acquisto, che saranno assegnati attraverso un’estrazione prevista nel mese di novembre tra tutti coloro che avranno partecipato regolarmente al concorso. Un’ulteriore opportunità per tornare a fare shopping e festeggiare il compleanno di Le Masserie anche dopo la giornata del 25 ottobre. L’iniziativa vuole essere soprattutto un modo per ringraziare i clienti e il territorio per questi primi vent’anni di attività. Dal 2006 a oggi, Le Masserie ha accompagnato l’evoluzione delle abitudini di acquisto e del tempo libero, ampliando le opportunità offerte ai visitatori e proponendosi non soltanto come luogo dedicato agli acquisti, ma anche come spazio di incontro, socialità e intrattenimento. Con oltre sessanta negozi, servizi, punti ristoro e iniziative rivolte alle famiglie, il centro commerciale continua a rappresentare una presenza significativa nella vita quotidiana della città. Per conoscere tutti i dettagli del concorso, le modalità di partecipazione e consultare il regolamento completo è possibile visitare il sito www.centrolemasserie.it

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