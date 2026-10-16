Punta Secca: il mare protagonista tra pescato e tartarughe salvate

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Un evento che sa di mare, di pescato e della sua filiera, che sa di salvataggio e cura di una tartaruga salvata da una fine inesorabile. E’ in programma il prossimo 23 ottobre, di venerdì, a partire dalle 10 nella spiaggia di Montalbano e nella piazzetta vicina al porticciolo della frazione camarinense.”Mercato alla voce”, è intitolato così l’evento, invita a Punta Secca residenti, studenti, visitatori, turisti ed operatori della filiera del pesce per esaltare la tradizione e la cultura marinara della costa iblea. E’ promossa dal Comune di Santa Croce Camerina e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”.

Il rilascio in mare di un esemplare di tartaruga Caretta Caretta, recuperato e curato dal C.Re.Ta.M (Centro di Referenza Nazionale sul benessere, monitoraggio, diagnostica delle malattie delle Tartarughe Marine e Centro Regionale di Recupero per le tartarughe marine) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia sarà uno dei momenti più emozionanti della giornata. Nel corso della mattinata è in programma la cerimonia di consegna degli attestati conseguiti dai pescatori locali dopo la frequenza del corso di aggiornamento scientifico e sanitario promosso dall’Istituto Zooprofilattico a Santa Croce Camerina, accompagnata dalla presentazione dell’iniziativa “Mercato alla voce” e da un momento formativo ed informativo dedicato a temi propri della pesca come la catena del freddo, le tecniche di conservazione del pesce per la tracciabilità e la prevenzione del rischio Anisakis.

Rinviata, invece, l’asta del pescato locale ad un momento più favorevole per la pesca e per le marinerie locali alle prese con serie criticità legate al caro gasolio. “Con l’adesione a questa importante iniziativa regionale firmata dall’IZS Sicilia, la nostra Amministrazione conferma la massima attenzione verso la marineria di Punta Secca e lo sviluppo sostenibile dell’economia del mare” – commenta il sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino. ‘Mercato alla voce’, ideato dall’IZS Sicilia, è nato per essere uno strumento di informazione sanitaria e di tutela delle tradizioni marinare proprie dell’isola.

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