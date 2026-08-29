Coppa Italia, il Modica affronta in casa l’Enna: lo stadio solo parzialmente disponibile

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Primo turno di Coppa Italia per il nuovo Modica di Filippo Raciti. La squadra della Contea affronta domani in casa l’Enna. Si scende in campo alle 16.

Domenica scorsa, nel turno preliminare, il Modica ha eliminato il forte Siracusa, sia pure ai calci di rigore. La partita è stata disputata al De Simone di Siracusa.

Grande attesa tra i tifosi che vogliono vedere la nuova squadra in campo per la prima volta dopo la promozione in serie D.

Raciti avrà tutti gli uomini a disposizione. Macherà solo Asero, a causa di un affaticamento muscolare. Precauzionalmente, Raciti ha deciso di concedergli una giornata di riposo.

Si gioca al “Pietro Scollo”, ma lo stadio sarà solo parzialmente disponibile.

Tribuna A “Nino Viola” non sarà disponibile perché sono in corso dei lavori e quindi rimarrà chiusa. Per la gara di domani non ci sarà un settore dedicato agli ospiti e la tribuna B sarà aperta per i tifosi locali. É prevista una rappresentanza anche dei tifosi ennesi.

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