Frigintini, seconda settimana di lavoro in archivio: amichevole con il Pozzallo per testare la squadra

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Seconda settimana di preparazione completata per il Frigintini, che continua a lavorare a ritmi serrati in vista dell’inizio ufficiale della stagione, previsto nella seconda metà di settembre.

Ieri pomeriggio la squadra allenata da Ciccio Di Rosa ha chiuso questa prima fase di lavoro con un’amichevole sul campo del Pozzallo. Un test utile soprattutto per verificare la condizione atletica dei giocatori e permettere allo staff tecnico di iniziare a mettere alla prova i primi automatismi tattici.

Il risultato, in questa fase, passa inevitabilmente in secondo piano. Per Di Rosa era soprattutto l’occasione per vedere all’opera l’intera rosa dopo due settimane di allenamenti e raccogliere indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali tra Coppa Italia e campionato.

Nel frattempo, il gruppo rossoblù si è arricchito con Nicolò Trovato e Orazio Spadaro, che nei giorni scorsi hanno raggiunto i nuovi compagni e sono già a disposizione del tecnico.

Ma tra le conferme più importanti c’è soprattutto quella di Salvo Vitale. Il capitano, che al termine della scorsa stagione aveva deciso di appendere gli scarpini al chiodo, ha cambiato idea ed è tornato a disposizione del Frigintini.

Una scelta dettata soprattutto dalla voglia di continuare a essere protagonista: “Avevo deciso di smettere, ma con il passare del tempo ho capito che c’era ancora voglia di essere protagonista”, racconta Vitale.

Il capitano promuove il lavoro della società e i nuovi arrivati, ma invita tutti a mantenere i piedi per terra. Dopo una salvezza conquistata attraverso i play-out, l’obiettivo è costruire una stagione più tranquilla, senza però fare proclami.

“Il giudice supremo sarà sempre il rettangolo di gioco”, sottolinea Vitale, consapevole che il livello del campionato sembra essersi alzato.

Tra le squadre indicate come favorite dal capitano ci sono Megara, Noto e Santa Croce, mentre anche il Canicattini avrebbe allestito una formazione competitiva.

Il Frigintini, però, non sembra intenzionato a partire battuto: rispetto per tutti, paura di nessuno e tanto lavoro. È questa la ricetta dei rossoblù per affrontare la nuova stagione con l’obiettivo di conquistare una salvezza più serena.

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