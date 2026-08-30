Coppa Italia, il Vittoria battuto per tre a zero dal Niscemi

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Avvio in salita per il nuovo Vittoria di Giancarlo Betta. Nel primo turno di Coppa Italia, contro il Niscemi, il Vittoria è stato battuto in modo netto. Si è giocato a Niscemi allo stadio Santa Maria di Pontelongo.

Il risultato finale di tre a zero punisce oltre misura un Vittoria che è apparso una buona squadra, ma che probabilmente ha pagato oltremisura la verve e la voglia di vincere degli avversari che fin dal primo minuto hanno attaccato con convinzione, cercando di ottenere il risultato pieno. E infatti già alla fine del primo tempo il risultato era già di tre a zero per il Niscemi, con il Vittoria ovviamente disorientato che non è più riuscito a trovare la forza per reagire e per prendere in mano le redini del gioco, nonostante kil Niscemi fosse rimasto in dieci uomini per un’espulsione. Alcune buone occasioni degli attaccanti biancorossi non hanno avuto purtroppo fortuna: il Vittoria ha tentato più volte la via del gol, ha colpito una traversa, ha sbagliato un calcio di rigore con Francofonte, ma anche nel secondo tempo il risultato non cambia.

La prima rete è stata siglata da Pace, ha raddoppiato Flavio Carioca Dos Santos, ex del Vittoria, che lo scorso anno ha guidato la cavalcata dell’Avola che è riuscito a conquistare nei play off la promozione in serie D. Il terzo gol porta la firma di Viegas.

Per il Vittoria una sconfitta imprevista, che deve far pensare e che dovrà portare tutta la squadra e lo staff tecnico a rivedere qualcosa. Anche se il calcio d’agosto quasi mai è veritiero, il Vittoria deve comunque guardare bene al suo organico e alle possibilità che si aprono nel campionato che sta per iniziare.

L’occasione del riscatto arriverà già domenica prossima, con la gara di ritorno che di disputerà al Gianni Cosimo. Pe ril Vittoria sarà tutto in salita perchè ci sono tre gol da recuperare. ma nel calcio nulla è impossibile.

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