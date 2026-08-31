Un metro e novanta per la difesa del “Cigno”: arriva Matthias Russello

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il “Cigno” rinforza il reparto arretrato con un innesto giovane ma già abituato ai campi del calcio siciliano. Matthias Russello, difensore centrale classe 2005, è ufficialmente un nuovo elemento della rosa affidata a mister Fabio Campanaro.

Un gigante per la difesa biancazzurra

Classe 2005 e alto 1,90 metri, Russello porta in dote centimetri, struttura fisica e una spiccata efficacia nel gioco aereo. Caratteristiche che potranno offrire nuove soluzioni al reparto difensivo biancazzurro, soprattutto nelle situazioni di palla inattiva e nei duelli all’interno dell’area di rigore.

Il giovane centrale è un profilo dotato di una presenza fisica importante, capace di farsi valere nei contrasti e di garantire maggiore solidità nelle marcature sugli attaccanti avversari. Un innesto pensato dunque per aumentare il peso specifico della retroguardia e ampliare le possibilità di scelta a disposizione dello staff tecnico.

Dalla Sicilia una gavetta già importante

Nonostante la giovane età, Russello ha già avuto modo di accumulare esperienza in diverse realtà del calcio siciliano. Nel suo percorso ha indossato le maglie di Sant’Agata, Gela, Mazzarrone, Pro Ragusa e Scicli, confrontandosi con ambienti e categorie differenti.

Un’esperienza che gli ha permesso di crescere, misurarsi con avversari diversi e sviluppare quelle caratteristiche che oggi lo rendono un profilo interessante per il progetto biancazzurro.

© Riproduzione riservata