Calcio, ecco i calendari del campionato di Eccellenza. Per il Vittoria esordio in trasferta a Santa Teresa Riva

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Sono stati resi noti i calendari del campionato di Eccellenza. Il Vittoria, unica squadra iblea a disputare il campionato di quinta serie, è inserita nel girone B. Sono sedici le squadre che ne fanno parte. Come dicevamo c’è una sola squadra iblea, il Vittoria. Una peculiarità: ci sono ben due squadre messinesi: la Messana, che ha disputato lo scorso campionato di Eccellenza e il Messina, che è stato retrocesso dalla serie D dopo i play off persi contro il Ragusa. Il Messina è una delle nobili decadute del campionato, avendo disputato a lungo i campionati di serie B e persino di serie A, negli anni gloriosi dei campionati 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007.

Anche Giarre, Sicula Leonzio ed Acireale hanno un passato importante, con molti campionati di serie C e, nel caso dell’Acireale, anche di serie B, nei campionati 1993-1994 e 1994-1995.

Il campionato inizia il 13 settembre, si concluderà il 25 aprile. In totale si disputeranno trenta giornate di campionato.

Ai nastri di partenza ci sono squadre con ambizioni di primato. Si sono rafforzate Niscemi e Melilli, anche il Messina e l’Acireale vogliono ritrovare al più presto palcoscenici più consoni.

Il Vittoria ha cambiato molto e presenta un organico quasi completamente rinnovato. Non ci sarà il capitano Peppe Sferrazza, che si è accasato a Santa Croce e giocherà in Promozione.

Per il Vittoria la prima giornata di campionato sarà in trasferta a Santa Teresa Riva, contro la Jonica. L’esordio casalingo è rimandato al 20 settembre e a scendere in campo al “Gianni Cosimo” sarà la Messana Riviera.

Intanto, per il Vittoria la stagione agonistica è iniziata decisamente male. Nel primo turno di Coppa Italia la squadra è stata sconfitta per tre a zero dal Niscemi. Domenica si gioca la gara di ritorno, al “Gianni Cosimo” ma per la squadra allenata da Giancarlo Betta sarà difficile risalire la china.

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